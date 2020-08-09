Сьогодні у Білорусі відбудуться вибори президента

Сьогодні, 9 серпня, у Білорусі відбудуться президентські вибори.

Дільниці відкриються о 8:00 за місцевим часом (збігається з Києвом) і зачиняться о 20:00.

За даними ЦВК Білорусі, було створено 5767 виборчих дільниці, зокрема 44 за кордоном.

З 4 до 8 серпня проходило дострокове голосування.

14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.

З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.

Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;

65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;

Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).