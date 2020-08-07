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07 серпня 2020, Київ 17:22
Новини | Міжнародні

Білорус, який увімкнув пісню Цоя на офіційному заході, отримав 10 діб арешту

Владислав Соколовський та Кирил Галанов

Суд центрального району Мінська засудив до 10 діб арешту звукооператора Кирила Галанова, який напередодні, 6 серпня, ввімкнув пісню групи «Кіно» «Хочу перемен!» на офіційному заході.

Галанова звинуватили у дрібному хуліганстві і непокорі вимогам посадової особи. Ще одному звукооператору – Владиславу Соколовському, мають винести вирок пізніше.

Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 квітня ввімкнули пісню Віктора Цоя після того, як на захід, організований владою, прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували через протидію влади.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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