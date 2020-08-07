Білорус, який увімкнув пісню Цоя на офіційному заході, отримав 10 діб арешту

Суд центрального району Мінська засудив до 10 діб арешту звукооператора Кирила Галанова, який напередодні, 6 серпня, ввімкнув пісню групи «Кіно» «Хочу перемен!» на офіційному заході.

Галанова звинуватили у дрібному хуліганстві і непокорі вимогам посадової особи. Ще одному звукооператору – Владиславу Соколовському, мають винести вирок пізніше.

Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 квітня ввімкнули пісню Віктора Цоя після того, як на захід, організований владою, прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували через протидію влади.