Білорус, який увімкнув пісню Цоя на офіційному заході, отримав 10 діб арешту

Суд центрального району Мінська засудив до 10 діб арешту звукооператора Кирила Галанова, який напередодні, 6 серпня, ввімкнув пісню групи «Кіно» «Хочу перемен!» на офіційному заході.
Галанова звинуватили у дрібному хуліганстві і непокорі вимогам посадової особи. Ще одному звукооператору – Владиславу Соколовському, мають винести вирок пізніше.
Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 квітня ввімкнули пісню Віктора Цоя після того, як на захід, організований владою, прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували через протидію влади.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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