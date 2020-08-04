Білорусь: як Лукашенко 26 років поспіль утримує владу

Складаючи присягу президента у перший раз у 1994 році, поклавши руку на конституцію, Олександр Лукашенко говорив, що в Білорусі єдиною диктатурою може бути тільки диктатура закону, перед яким мають бути рівні всі: від школяра до президента. Не минуло й року, як новообраний глава держави став перебудовувати країну під себе. Диктатура залишилася, закон – ні. «Настоящее время» – телеканал, створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» – згадує, що зробив Олександр Лукашенко за 26 років президентства, щоб закріпитися при владі.

Переписав Конституцію Нехтувати законом новообраний президент почав практично зі самого початку свого правління. Три референдуми, ініційовані ним, і проведені з численними порушеннями законодавства і прав людини, розширили максимально можливо повноваження Олександра Лукашенка. Після референдуму 1995 року президент Білорусі отримав право розпускати парламент «у разі систематичного або грубого порушення Конституції». Цей референдум також: дав російській мові статус державної;

змінив національну символіку – біло-червоно-білий прапор і герб «Погоня» на прапор і герб, які мало чим відрізняються від символів Білоруської РСР. Ще одним питанням на голосування винесли «підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією». За однією з версій, таким чином Лукашенко хоче завоювати популярність серед росіян і при слушній нагоді стати президентом Росії або очолити Союзну державу. (Відео сайту «Настоящее время» мовою оригіналу)

Депутати Верховної Ради Білорусі відмовилися затвердити три питання з чотирьох і намагалися протестувати проти запропонованих Лукашенком питань для голосування: за місяць до референдуму вони оголосили голодування і залишилися в залі засідань парламенту на ніч. Однак уночі їх у буквальному сенсі викинули з будинку і вивезли в автозаках у різні частини Мінська. Референдум відбувся. Друге «волевиявлення народу» пройшло в 1996 році з іще жорсткішим протистоянням президента і парламенту. Крім питань про смертну кару, купівлі-продажу землі і перенесення Дня незалежності, Лукашенко пропонував у ході нового референдуму значно змінити Конституцію і надати президентові право призначати суддів Конституційного суду і міністрів, видавати декрети, які за силою прирівнюються до законів. Норма, згідно з якою президент міг бути відправлений у відставку через порушення Конституції, була вилучена. Голова Центрвиборчкому Віктор Гончар відмовився затвердити результати референдуму: він говорив про аномальну вечірню явку (з 18-ї до 22 години проголосували 20% виборців, хоча в цей час зазвичай на дільниці приходять 7-9% білорусів), про підозріло високий відсоток тих, хто проголосував достроково (в деяких регіонах – 50%) і, врешті, про те, що дострокове голосування почалося вже 9 листопада, а остаточний текст поправок з’явився лише 21-го. Того ж дня Лукашенко президентським указом звільнив Гончара з посади голови ЦВК. Це також було порушенням законодавства, оскільки призначати і знімати главу Центрвиборчкому міг тільки парламент. Кілька міністрів і голова Конституційного суду звільнилися на знак протесту. Однак референдум відбувся, Лукашенко отримав «царські», як він пізніше говорив сам, повноваження. Республіка з президентсько-парламентської фактично перетворилася на президентську.

На референдумі 2004 року білорусам запропонували лише одне питання: чи можна Олександру Лукашенкові брати участь у виборах президента (за Конституцією, він не міг стати президентом утретє), а також закріпити необмежену кількість термінів президентства для однієї й тієї ж людини в Конституції. Виборчий кодекс Білорусі забороняє виносити на референдум питання, пов’язані з обранням та звільненням з посади президента, однак голосування відбулося і цього разу – позитивно відповіли 87,9% білорусів. Президентська гвардія Лукашенко захищав себе не тільки юридично, він також одразу ж постарався оточити себе відданою охороною. На посаду глави держави він увійшов 20 липня 1994 року, а вже в жовтні була створена Служба безпеки президента. До неї увійшли силовики з групи КДБ «Альфа» і головного управління держохорони МВС.

Наприкінці 1990-х, коли в країні стали зникати відомі опоненти Лукашенка, в Білорусі заговорили про «ескадрони смерті»: туди нібито увійшли бійці зі спеціального загону швидкого реагування (між собою його називають СОБР), створеного в 1999 році у внутрішніх військах МВС Білорусі. Побічно наявність загонів, які чинили самосуд, підтверджував і сам президент. Він розповідав, як у 90-ті відправляв «надійних людей із автоматами», щоб «навести лад». І як «змушений був ухвалити радикальне рішення», позбуваючись злочинних угруповань «на цій трасі – від вашого кордону до Бресту»: «Всіх, хто чинив опір із бандитів, розстрілювали на місці. Три групи таких знищили. Четвертої не було. І досі тихо і спокійно», – говорив Лукашенко представникам російських регіональних ЗМІ.

У 2020 році, менш ніж за два місяці до виборів президент підписав указ про створення приватної охоронної компанії з правом носіння і застосування зброї. У Білорусі це перший випадок, коли приватна компанія отримує можливість широко використовувати зброю і фізичну силу. Викрадення в центрі Мінська Протягом 1999-2000 років у Білорусі були викрадені кілька відомих політиків. Усі вони колись працювали разом із Лукашенком, але пізніше через розбіжності у поглядах пішли в опозицію. У квітні 1999 року за загадкових обставин у віці 49 років помер Геннадій Карпенко. У 1996 році він був одним із ініціаторів імпічменту Лукашенка, потім очолив альтернативний до влади Національний виконавчий комітет і вважався потенційним конкурентом Лукашенка на виборах 2001 року. Але 31 березня 1999 року Карпенка забрали до лікарні з діагнозом «крововилив у мозок», де він добу пролежав без медичної допомоги. Потім йому зробили операцію з видалення гематоми. Через п’ять днів Карпенко помер. Раніше він ніколи не скаржився на здоров’я: родичі і представники опозиції сумніваються в природній причині його смерті. Вдова і діти Геннадія Карпенка через постійне переслідування і пресинг з боку влади змушені були виїхати до Німеччини, де отримали статус політичних біженців. Через місяць безслідно зник один із найближчих соратників Карпенка – колишній керівник МВС Білорусі Юрій Захаренко. Напередодні референдуму 1996 року Захаренка відправили у відставку і понизили у званні: за офіційною версією, «за грубі фінансові порушення та недоліки в роботі». Однак сам він розповідав, що відмовився виконувати злочинні накази Лукашенка. Захаренко перейшов в опозицію, створив Союз білоруських офіцерів і став організатором Конгресу демократичних сил. Увечері 7 травня 1999 року невідомі силоміць заштовхнули Юрія Захаренка в автомобіль і відвезли. Ще через пів року в центрі Мінська був викрадений колишній гролова ЦВК Віктор Гончар. Після зняття з посади через відмову визнати референдум 1996 року він очолив альтернативний Центрвиборчком і збирав докази порушення президентом Лукашенком законів Республіки Білорусь, щоб згодом усунути його від влади. Віктор Гончар і його друг бізнесмен Анатолій Красовський зникли ввечері 16 вересня 1999 року, коли поверталися з лазні. Пізніше на імовірному місці викрадення виявили осколки скла автомобіля і кров викрадених (це підтвердила ДНК-експертиза). (Відео сайту «Настоящее время» мовою оригіналу)

У грудні 2019 року колишній співробітник спецзагону МВС Білорусі (СОБР) Юрій Гаравський в інтерв’ю Deutsche Welle розповів , що брав участь у вбивствах опозиційних політиків – опонентів Лукашенка наприкінці 1990-х років. За його словами, Гончара та Красовського розстріляв у Вітебській області засновник СОБРу підполковник Дмитро Павличенко: нібито «у Гончара був 100-відсотковий компромат для відсторонення Лукашенка», і «нагорі сказали: його треба прибрати». Переслідування журналістів Викрадали в цей період не тільки політичних опонентів Лукашенка, але і журналістів. У липні 2000 року в Мінську дорогою в аеропорт зник оператор Дмитро Завадський – з 1994 року він був учасником президентського пулу Лукашенка, потім перейшов у корпункт російського ОРТ і працював із Павлом Шереметом (той за три роки до цих подій був висланий із країни за репортажі, що містили, на думку влади, «явні спотворення інформації про події в Республіці Білорусь, образливі для почуттів усього білоруського народу»). Машину Завадського пізніше знайшли в аеропорту. У березні 2002 року за викрадення і вбивство (на суді воно доведено не було) Завадського засудили двох колишніх офіцерів МВС Білорусі і засудили до 10 років позбавлення волі. Засуджені свою провину не визнали. Ситуація з вільною пресою в Білорусі почала погіршуватися відразу після приходу Лукашенка до влади. Практично всі телеканали – державні, вони займають пропрезидентську позицію, хоча в 1993 році майбутній глава держави обіцяв, що, обійнявши посаду, ніколи не буде утискати свободу ЗМІ, незважаючи на «суцільну брехню на держканалах». У 1994 році білоруські газети вийшли з «білими плямами»: на цьому місці мала бути доповідь про корупцію в оточенні президента, підготовлена одним із депутатів. Але в останній момент друкарням заборонили її друкувати. З 1997-го по 2004 рік було закрито понад 10 великих недержавних видань. У 2005 році з державної системи поширення вилучили недержавну пресу – 15 республіканських і місцевих суспільно-політичних видань. У 2018 році в незалежних виданнях БелаПАН, TUT.BY пройшли обшуки , загалом були затримані 16 журналістів, включно з головними редакторами видань. У 10 журналістів обшуки пройшли вдома, самі вони були затримані на три доби. Приводом став позов державного агентства БелТА про нібито викрадення інформації. Єдиною обвинуваченою у справі проходила головний редактор TUT.BY Марина Золотова. У підсумку журналісти змушені були виплатити штрафи. Правозахисники і міжнародні медіа назвали «справу БелТА» політично мотивованою. Із грудня 2018 року в країні закон забороняє анонімні коментарі та обговорення. Ті, хто бажає висловитися, зобов’язані підтвердити свою особу за допомогою мобільного телефону. У 2019 року в рейтингу свободи преси Білорусь посіла 153 місце зі 180-ти (для порівняння: Україна у цьому ж списку на 96 позиції – ред..)

Переслідування активістів і опозиції Будь-яка політична активність у Білорусі переслідується. Особливо жорсткими були розгони незгодних із підсумками президентських виборів у 2006-му і 2010 роках. Перший жорсткий розгін демонстрацій при Лукашенкові мав місце у 1996 році. Тоді в березні в Мінську пройшов багатотисячний День Волі, в квітні – хода проти угоди про співдружність Білорусі та Росії, а 26 квітня від 30 до 60 тисяч людей вийшли на «Чорнобильський шлях». Майже 200 учасників були затримані. У 2006-му протестувати проти фальсифікацій вийшли близько 30 тисяч людей, на головній площі Мінська незгодні з підсумками голосування поставили намети. На четверту добу протестувальників жорстоко розігнав ОМОН: екскаватори знесли намети (їх було близько 35), людей закидали в автозаки. Понад 500 осіб заарештували, десятки учасників акції постраждали. У 2010-му за різними оцінками від 30 до 50 тисяч людей вимагали повторних виборів без Лукашенка. Але силовики розігнали протестувальників, сотні людей були затримані, в тому числі сім кандидатів у президенти. Всього за один вечір за ґратами опинилися щонайменше 780 людей. (Відео сайту «Настоящее время» мовою оригіналу)

У 2011 році Білоруссю прокотилися «мовчазні акції протесту». Громадяни, незадоволені діями влади, виходили на вулиці і площі міст, і мовчки, без скандування гасел, без закликів і вимог – висловлювали протест оплесками. Акції проходили щотижня практично протягом усього літа, координувалися через фейсбук і «Вконтакте», тому отримали назву «Революція через соціальні мережі». Перша акція пройшла мирно, але на інших білорусів стали жорстко затримувати. Наприклад, 3 липня, в державний День незалежності, затримали і кинули в автозак вагітну жінку. Її чоловіка заарештували, він отримав «добу», сама ж вона після акції втратила дитину. В цей час чи не вперше в Білорусі хапати і затримувати мирних громадян на вулицях без пояснення причин стали люди в цивільному. Після «мирних акцій» така «традиція» в країні закріпилася. Лукашенко, висловлюючись про «мовчазні» акції протесту, заявив, що у держави є «ресурси і сили для того, щоб поставити на місце всіх тих, хто порушує закони і Конституцію»: «Тупотінням, грюканням, муканням, гарчанням на площах, на вулицях проблем не вирішиш. І найголовніше – грошей-то не заробиш. І всі, хто гарчать і мукають на площах, ми подивилися на них. Це не бідні люди, так що ж їм потрібно? Потрібен хаос і безчинства в країні. Цього ми допустити не можемо».