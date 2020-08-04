Цепкало: у разі масових протестів після виборів Лукашенко «сяде на літак і полетить»

Колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявляє, що білоруський президент Олександр Лукашенко не буде застосовувати силу, якщо на вулиці, протестуючи проти результатів виборів, вийде значна кількість людей.

«Я думаю, що він, звичайно, злякається і не дасть команду застосовувати зброю. Тобто якщо у нас в день виборів вийде, скажімо, 20 тисяч осіб, то, можливо, ті ресурси, за наявними документами, перш за все органи внутрішніх справ, зможуть, звичайно, цей натовп розсіяти. Але якщо у нас вийде близько 100 тисяч людей, то він просто сяде на літак і полетить кудись. Я не знаю, у нього, по-моєму, дружня залишилася одна Венесуела, і він, напевно, полетить туди і там буде вже добувати свою пенсію», – сказав Цепкало, який нещодавно виїхав до України, в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

Він також заявив, що не вірить у те, що білоруська армія може застосувати зброю проти громадян країни.

В останні тижні тисячі людей відвідали мітинги на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської, яку підтримують ті, кого не зареєстрували для участі у виборах.

Олександр Лукашенко останніми тижнями зустрічався з чиновинками Міністерства внутрішніх справ і перевіряв готовність армії, сигналізуючи, що може дати наказ про розгін протестів проти свого правління.