Цепкало: у разі масових протестів після виборів Лукашенко «сяде на літак і полетить»

Колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявляє, що білоруський президент Олександр Лукашенко не буде застосовувати силу, якщо на вулиці, протестуючи проти результатів виборів, вийде значна кількість людей.
«Я думаю, що він, звичайно, злякається і не дасть команду застосовувати зброю. Тобто якщо у нас в день виборів вийде, скажімо, 20 тисяч осіб, то, можливо, ті ресурси, за наявними документами, перш за все органи внутрішніх справ, зможуть, звичайно, цей натовп розсіяти. Але якщо у нас вийде близько 100 тисяч людей, то він просто сяде на літак і полетить кудись. Я не знаю, у нього, по-моєму, дружня залишилася одна Венесуела, і він, напевно, полетить туди і там буде вже добувати свою пенсію», – сказав Цепкало, який нещодавно виїхав до України, в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».
Він також заявив, що не вірить у те, що білоруська армія може застосувати зброю проти громадян країни.
В останні тижні тисячі людей відвідали мітинги на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської, яку підтримують ті, кого не зареєстрували для участі у виборах.
Олександр Лукашенко останніми тижнями зустрічався з чиновинками Міністерства внутрішніх справ і перевіряв готовність армії, сигналізуючи, що може дати наказ про розгін протестів проти свого правління.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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