Колишній претендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з дітьми до Росії

Колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало разом з дітьми виїхав до Росії.

У коментарі російському телеканалу «Дождь» він заявив, що отримав інформацію про підготовку його арешту. Зараз чоловік з дітьми в Москві.

Водночас дружина Цепкала залишилася в Білорусі та бере участь у виборчій кампанії кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Вероніка Цепкало розповіла, що її сім’я має інформацію не лише про можливий арешт Валерія Цепкала, а й про позбавлення сім’ї батьківських прав.

«Ми отримали інформацію з достовірних джерел, що мого чоловіка планують затримати за надуманими обставинами. Ми не знали, що це за обставини, але два дні тому прокуратура прийшла в школу, де вчаться мої діти, і просила вчителів написати заяви. Як я розумію, вони запустили процес щодо позбавлення мене батьківських прав», – сказала Вероніка Цепкало.