Цепкало, якого не допустили до виборів у Білорусі, виїхав з Росії в Україну

Колишній претендент на пост президента Білорусі, колишній глава Парку високих технологій Валерій Цепкало виїхав з Москви. Про це російському агентству «Інтерфакс» розповів прессекретар політика Олексій Урбан.

«Валерій Цепкало вже перебуває у Києві», – зазначив Урбан.

24 липня повідомлялося, що Цепкало разом з дітьми виїхав до Росії. Водночас дружина Цепкала залишилася в Білорусі та бере участь у виборчій кампанії кандидатки в президенти Світлани Тихановської.