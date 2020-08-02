«Саша 3%». Якими є реальні рейтинги Олександра Лукашенка в Білорусі?

«Саша три відсотки» – це нове народне прізвисько чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, з натяком про надзвичайно низький рейтинг глави держави.

Офіційно в Білорусі заборонено публікувати дані соцопитувань напередодні виборів. Проте, наприкінці травня білоруські видання Onliner і Tut.by, а також місцеві телеграм-канали провели онлайн-опитування, де запропонували читачам вибрати кандидата, за якого вони збираються голосувати на президентських виборах 9 серпня. Результати показали низьку популярність Олександра Лукашенка. У двох таких опитуваннях президент Білорусії набрав лише 3%. Ще в одному –​ близько 6%. В результаті, за Лукашенком закріпилося прізвисько «Саша 3%»​, а в інтернеті з'явилися величезна кількість мемів на цю тему.

Після цього в Білорусі прирівняли онлайн-опитування до опитувань громадської думки. Щоб проводити опитування громадської думки, потрібна відповідна акредитація. Інакше – штраф. Така заборона опозиційно-налаштованих до Лукашенка білорусів не зупинила. Вони згадували про «Сашу 3%» у своїх дописах у соціальних мережах та на вуличних акціях протесту.

Наприкінці червня, під час виступу перед опозицією в Бресті президент Олександр Лукашенко заявив, що його рейтинг не може бути таким низьким і попросив його не ображати.

Яким насправді є рейтинг Лукашенка?

Популярність чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка надзвичайно низька, стверджує Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі (1991–1994). Про це він заявив у прямому ефірі Радіо Свобода.

За словами Шушкевича, офіційні служби, котрі здійснюють опитування, стверджують, що Лукашенко здатен отримати ледь не 82% на виборах президента. Але такі цифри не відповідають дійсності, зазначає Шушкевич.

«Це брехня. Коли збирали підписи, то столики, де мали ставити підпис за Лукашенка, – ніхто туди навіть не підходив. І те саме буде на голосуванні. Фальсифікація відпрацьована блискуче. Цього разу найжорстокішим шляхом. Жодний представник жодної опозиційної партії не увійшов у виборчу комісію. Це сміх. Абсолютно однозначно, що Лукашенко програє, але це не буде зафіксовано. Апарат спотворення результатів та апарат фальсифікації відпрацьований в деталях», – заявив Шушкевич в ефірі програми «Свобода LIVE».

Попри популярність мему про три відсотки, говорити про те, що чинний білоруський президент має 3% підтримки – не коректно, каже Ганна Мєдвєдєва, аналітикиня Центру «Нова Європа». За її словами, приблизний рейтинг підтримки Олександра Лукашенка становить 20%.

«Було таке дослідження, на скільки це можливо було провести в Білорусі яке свідчить про те, що електорат Лукашенка, це, здебільшого, представники правоохоронних та військових, а також їхні родини. Частину електорату Лукашенка відтягнув Сергій Тихановський. Іншу частину активізував Віктор Бабарико. Я думаю, що можна казати десь про 20%», – зазначила Мєдвєдєва в ефірі програми «Свобода LIVE» і додала, що в Білорусі є ще один мем, котрий говорить про те що Лукашенко отримає 80% за результатами офіційних виборів.

На початку липня голова Білоруського союзу журналістів Андрій Кривошеєв опублікував підсумки опитування Оперативно-аналітичного центру при президенті країни про рейтинг Олександра Лукашенка. Цей документ під грифом «​секретно»​, за словами Кривошеєва, на прохання президента роздали журналістам 9 липня під час зустрічі з Лукашенком.

У документі йдеться про те, що станом на червень 2020 року «​рівень довіри до Лукашенка склав 76%»​ і що рейтинг президента «здатний в найближчій перспективі вирости до 80%».

За результатами останніх президентських виборах, котрі відбулися у 2015 році, Лукашенко, за офіційними даними, отримав 83,49%. Проте ці вибори, як і попередні вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною майже 26 років.

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