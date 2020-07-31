Апарат викривлення результатів відпрацьований у деталях — Шушкевич про президентські вибори в Білорусі

Популярність чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка надзвичайно низька, стверджує Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі (1991–1994). Про це він заявив у прямому ефірі на Радіо Свобода.

За словами Шушкевича, офіційні служби, котрі здійснюють опитування, стверджують, що Лукашенко здатен отримати ледь не 82% на виборах президента. Але такі цифри не відповідають дійсності, каже Шушкевич.

«Це брехня. Коли збирали підписи, то столики, де мали ставити підпис за Лукашенка, – ніхто туди навіть не підходив. І те саме буде на голосуванні. Фальсифікація відпрацьована блискуче. Цього разу найжорстокішим шляхом. Жодний представник жодної опозиційної партіїї не увійшов у виборчу комісію. Це сміх. Абсолютно однозначно, що Лукашенко програє, але це не буде зафіксовано. Апарат викривлення результатів та апарат фальсифікації відпрацьований в деталях», – заявив Шушкевич в ефірі програми Свобода LIVE.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною майже 26 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.