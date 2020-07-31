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31 липня 2020, Київ 20:07
Новини | Політика

Апарат викривлення результатів відпрацьований у деталях — Шушкевич про президентські вибори в Білорусі

Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі (1991–1994)

Популярність чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка надзвичайно низька, стверджує Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної Ради незалежної Білорусі (1991–1994). Про це він заявив у прямому ефірі на Радіо Свобода.

За словами Шушкевича, офіційні служби, котрі здійснюють опитування, стверджують, що Лукашенко здатен отримати ледь не 82% на виборах президента. Але такі цифри не відповідають дійсності, каже Шушкевич.

«Це брехня. Коли збирали підписи, то столики, де мали ставити підпис за Лукашенка, – ніхто туди навіть не підходив. І те саме буде на голосуванні. Фальсифікація відпрацьована блискуче. Цього разу найжорстокішим шляхом. Жодний представник жодної опозиційної партіїї не увійшов у виборчу комісію. Це сміх. Абсолютно однозначно, що Лукашенко програє, але це не буде зафіксовано. Апарат викривлення результатів та апарат фальсифікації відпрацьований в деталях», – заявив Шушкевич в ефірі програми Свобода LIVE.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною майже 26 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

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