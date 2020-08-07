Голова ЦВК Білорусі назвала «політичною аферою» альтернативний підрахунок голосів

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що платформа «Голос», створена для альтернативного підрахунку голосів на виборах президента, є «політичною аферою» і «злочинним проєктом» і спрямована на «організацію масових заворушень». Про це Єрмошина заявила в своєму відеозверненні.

Голова ЦВК висловила жаль щодо того, що в Білорусі впроваджується «політична афера під назвою інтернет-платформа «Голос». «По суті те, що вам пропонується, – це створення тіньового Центрвиборчкому», – сказала Єрмошина.

Вона назвала платформу «шкідливим і злочинним проєктом», яку рекламує людина, яка є «потенційним гарантом конституції», кандидатка в президенти Світлана Тихановська.

«Як нас запевняють, це контроль за волевиявленням. Ні, дорогі мої, це не контроль. Це створення спотвореного результату виборів для того, щоб девальвувати офіційний результат голосування і на цій підставі організувати масові заворушення», – заявила Лідія Єрмошина.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Генпрокуратурі і судам оцінити ініціативи з альтернативного підрахунку голосів під час президентських виборів.

ЦВК Білорусі сьогодні заявила, що явка за три дні дострокового голосування, що почалося 4 серпня, досягла 22,47%. Це рекордні показники.

Для порівняння: на минулих виборах за цей період повідомляли про явку 18,67%, в 2010 році за три дні достроково проголосувало 11,7%, в 2006-му – 9,1%.

Тим часом, ініціатива «Чесні люди» заявляє про завищення явки в ході дострокового голосування.

Основний день голосування на виборах президента Білорусі – 9 серпня.