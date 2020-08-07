Голова ЦВК Білорусі назвала «політичною аферою» альтернативний підрахунок голосів

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що платформа «Голос», створена для альтернативного підрахунку голосів на виборах президента, є «політичною аферою» і «злочинним проєктом» і спрямована на «організацію масових заворушень». Про це Єрмошина заявила в своєму відеозверненні.
Голова ЦВК висловила жаль щодо того, що в Білорусі впроваджується «політична афера під назвою інтернет-платформа «Голос». «По суті те, що вам пропонується, – це створення тіньового Центрвиборчкому», – сказала Єрмошина.
Вона назвала платформу «шкідливим і злочинним проєктом», яку рекламує людина, яка є «потенційним гарантом конституції», кандидатка в президенти Світлана Тихановська.
«Як нас запевняють, це контроль за волевиявленням. Ні, дорогі мої, це не контроль. Це створення спотвореного результату виборів для того, щоб девальвувати офіційний результат голосування і на цій підставі організувати масові заворушення», – заявила Лідія Єрмошина.
Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Генпрокуратурі і судам оцінити ініціативи з альтернативного підрахунку голосів під час президентських виборів.
ЦВК Білорусі сьогодні заявила, що явка за три дні дострокового голосування, що почалося 4 серпня, досягла 22,47%. Це рекордні показники.
Для порівняння: на минулих виборах за цей період повідомляли про явку 18,67%, в 2010 році за три дні достроково проголосувало 11,7%, в 2006-му – 9,1%.
Тим часом, ініціатива «Чесні люди» заявляє про завищення явки в ході дострокового голосування.
Основний день голосування на виборах президента Білорусі – 9 серпня.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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