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07 серпня 2020, Київ 12:53
Новини | Міжнародні

Голова ЦВК Білорусі назвала «політичною аферою» альтернативний підрахунок голосів

«Це створення спотвореного результату виборів для того, щоб девальвувати офіційний результат голосування і на цій підставі організувати масові заворушення», – заявила Лідія Єрмошина

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що платформа «Голос», створена для альтернативного підрахунку голосів на виборах президента, є «політичною аферою» і «злочинним проєктом» і спрямована на «організацію масових заворушень». Про це Єрмошина заявила в своєму відеозверненні.

Голова ЦВК висловила жаль щодо того, що в Білорусі впроваджується «політична афера під назвою інтернет-платформа «Голос». «По суті те, що вам пропонується, – це створення тіньового Центрвиборчкому», – сказала Єрмошина.

Вона назвала платформу «шкідливим і злочинним проєктом», яку рекламує людина, яка є «потенційним гарантом конституції», кандидатка в президенти Світлана Тихановська.

«Як нас запевняють, це контроль за волевиявленням. Ні, дорогі мої, це не контроль. Це створення спотвореного результату виборів для того, щоб девальвувати офіційний результат голосування і на цій підставі організувати масові заворушення», – заявила Лідія Єрмошина.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Генпрокуратурі і судам оцінити ініціативи з альтернативного підрахунку голосів під час президентських виборів.

ЦВК Білорусі сьогодні заявила, що явка за три дні дострокового голосування, що почалося 4 серпня, досягла 22,47%. Це рекордні показники.

Для порівняння: на минулих виборах за цей період повідомляли про явку 18,67%, в 2010 році за три дні достроково проголосувало 11,7%, в 2006-му – 9,1%.

Тим часом, ініціатива «Чесні люди» заявляє про завищення явки в ході дострокового голосування.

Основний день голосування на виборах президента Білорусі – 9 серпня.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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