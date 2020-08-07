Лукашенко заявив, що не втікатиме з країни, «як Янукович», і готовий захищатися

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру втікати з країни – на відміну від українського президента Віктора Януковича, який залишив Україну в 2014 році. Він сказав про це в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону, яке вийшло в ефір 6 серпня, за три дні до президентських виборів у Білорусі.

«Лукашенко ніколи нікуди не втікатиме і мої діти нікуди не втікатимуть. Ви розумієте? Ось це моя особливість… Втікають ті, в кого кишені набиті. Ну і що? Я втечу, добре. Я втік – куди я втік? Ну, навіть у Китай. Не дай Бог, звичайно. Це зовсім інший клімат, інша країна… Про Москву я вже навіть не кажу. Без грошей там робити нічого. А у мене немає грошей. Ви розумієте? У мене немає грошей, щоб втікати і там жити, як Янукович», – сказав Лукашенко.

За словами президента Білорусі, в разі збройної агресії проти його країни він віддасть наказ стріляти.

«Я ніколи не почну стріляти першим. Це велика дурість, і це подарунок буде ворогам. Є до стрільби дуже багато варіантів. Але якщо всі варіанти цієї гібридної бійки будуть вичерпані – без сумніву. Слухайте, а навіщо армія?», – сказав він.

Лукашенко додав, що не готовий собі уявити стрілянину на вулицях Мінська – як по учасниках акцій протесту, так і з їхнього боку. Але якщо таке трапиться, президент Білорусі пообіцяв «абсолютно жорсткі заходи».

Нещодавно колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Олександр Лукашенко не буде застосовувати силу, якщо на вулиці, протестуючи проти результатів виборів, вийде значна кількість людей.

«Я думаю, що він, звичайно, злякається і не дасть команду застосовувати зброю. Тобто якщо у нас в день виборів вийде, скажімо, 20 тисяч осіб, то, можливо, ті ресурси, за наявними документами, перш за все органи внутрішніх справ, зможуть, звичайно, цей натовп розсіяти. Але якщо у нас вийде близько 100 тисяч людей, то він просто сяде на літак і полетить кудись. Я не знаю, у нього, по-моєму, дружня залишилася одна Венесуела, і він, напевно, полетить туди і там буде вже добувати свою пенсію», – сказав Цепкало, який нещодавно виїхав до України, в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».