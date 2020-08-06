Вибори у Білорусі: Лукашенко доручив перевірити законність альтернативного підрахунку голосів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 серпня на час наради щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії заявив, що генеральній прокуратурі країни і судам слід дати оцінку ініціативам щодо альтернативного підрахунку голосів під час президентських виборів.

«Ще одна тема, яка спливла, – це альтернативний підрахунок голосів в день виборів. І генеральній прокуратурі, і судам слід дати оцінку законності подібних ініціатив. В судах, якщо такі звернення туди надійдуть», – сказав Лукашенко.

Він додав, що дуже уважно моніторить ситуацію з достроковим голосуванням, яке зараз проходить у країні.

Раніше кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська розповіла про запуск онлайн-платформи з альтернативного підрахунку голосів. На сайті проекту «Голос» мовиться, що він потрібен для точного обліку голосів на ділянці. «Все, що потрібно зробити, – надіслати фото обох сторін вашого бюлетеня в чат-бот «Голоси», – зазначено на платформі.