Вибори у Білорусі: Лукашенко доручив перевірити законність альтернативного підрахунку голосів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 6 серпня на час наради щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії заявив, що генеральній прокуратурі країни і судам слід дати оцінку ініціативам щодо альтернативного підрахунку голосів під час президентських виборів.
«Ще одна тема, яка спливла, – це альтернативний підрахунок голосів в день виборів. І генеральній прокуратурі, і судам слід дати оцінку законності подібних ініціатив. В судах, якщо такі звернення туди надійдуть», – сказав Лукашенко.
Він додав, що дуже уважно моніторить ситуацію з достроковим голосуванням, яке зараз проходить у країні.
Раніше кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська розповіла про запуск онлайн-платформи з альтернативного підрахунку голосів. На сайті проекту «Голос» мовиться, що він потрібен для точного обліку голосів на ділянці. «Все, що потрібно зробити, – надіслати фото обох сторін вашого бюлетеня в чат-бот «Голоси», – зазначено на платформі.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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