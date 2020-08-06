Гордон: Лукашенко заявив, що дасть «зелене світло» для передачі «вагнерівців» Україні та Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що дасть «зелене світло» для передачі затриманих бойовиків Україні та Росії, повідомив журналіст Дмитро Гордон в коментарі Білоруській службі Радіо Свобода. 5 серпня Гордон записав з білоруським президентом інтерв’ю.

«Він сказав, що Зеленський просив його передати Україні тих, хто брав участь у боях на Донбасі проти України, і українців у тому числі. Він сказав, що буде дане «зелене світло» прокуратурі та іншим правоохоронним органам Білорусі, які відповідно до білоруських законів зроблять все необхідне для того, щоб винних передати і Росії, і Україні», – заявив Гордон.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

5 серпня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив Лукашенка про екстрадицію затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі.