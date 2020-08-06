Лукашенко доручив запросити до Білорусі генпрокурорів України та Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів України та Росії, передає білоруське державне агентство БЕЛТА.

«Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора… Усі ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть втрьох перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною і які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони», – сказав Лукашенко.

Він сказав, що Слідчий комітет та Комітет державної безпеки можуть доповісти генеральним прокурорам про ситуацію із затриманими бойовиками.

«Не приїдуть (прокурори Росії та України – ред.) – питання вирішимо ми, без них», – додав Лукашенко.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

5 серпня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив Лукашенка про екстрадицію затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі. Наприкінці липня Україна звернулася до Білорусі з запитом про арешт і видачу 28 із 33 затриманих.