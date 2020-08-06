Лукашенко заявив про затримання в Білорусі «людей з американськими паспортами»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні затримали декількох «людей з американськими паспортами, одруженими з американками, які працюють у Держдепартаменті США».
Він сказав про це на зустрічі з питань безпеки під час передвиборчої кампанії 6 серпня, повідомляє сайт президент Білорусі.
Лукашенко заявив, що в Білорусі вже затримано «багато людей». «Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, зовнішність, – сказав президент Білорусі. – Чудеса часом трапляються. ЗМІ попереджають нас, що американці й НАТО хочуть захопити нас тут. Деякі люди були затримані з американськими паспортами, одружені з американками, які працюють у Держдепі. Але з багнетами напереваги їх захищають російські керівники».
За словами Лукашенка, у «цих хитросплетіннях» все вирішують гроші, і наналежність до тієї чи іншої країни чи партії не має значення.
«Не важливо, американець, держдеповець, чи приналежність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпують (хайпували) на території Білорусі. Я думаю: американці почнуть їх зараз захищати. Нічого подібного. Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають. Ось єдина розгадка. І у нас таких людей чимало», – сказав президент Білорусі.
Імен цих затриманих Лукашенко не навів.
Президент Білорусі також попросив силовиків «співпрацювати з населенням для виявлення підозрілих осіб» і «запобігти дестабілізації ситуації в країні».
«Ми навіть не знаємо, хто вони. Чи це американці з НАТО, чи хтось з України тисне на нас, чи східні брати нас так люблять – ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні очікувати зла з будь-якого боку. Що, до речі, ми і робимо», – сказав Лукашенко, який претендує на новий термін після 26 років правління в Білорусі.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі затримали політтехнолога Віталія Шклярова. За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив, що є політтехнологом Тихановського.
Білорус Віталій Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях експрезидента США Барака Обами, сенатора Берні Сандерса, грузинської опозиції та російської телеведучої Ксенії Собчак.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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