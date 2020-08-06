Лукашенко заявив про затримання в Білорусі «людей з американськими паспортами»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні затримали декількох «людей з американськими паспортами, одруженими з американками, які працюють у Держдепартаменті США».

Він сказав про це на зустрічі з питань безпеки під час передвиборчої кампанії 6 серпня, повідомляє сайт президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що в Білорусі вже затримано «багато людей». «Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, зовнішність, – сказав президент Білорусі. – Чудеса часом трапляються. ЗМІ попереджають нас, що американці й НАТО хочуть захопити нас тут. Деякі люди були затримані з американськими паспортами, одружені з американками, які працюють у Держдепі. Але з багнетами напереваги їх захищають російські керівники».

За словами Лукашенка, у «цих хитросплетіннях» все вирішують гроші, і наналежність до тієї чи іншої країни чи партії не має значення.

«Не важливо, американець, держдеповець, чи приналежність у тебе до демократичної партії ... Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпують (хайпували) на території Білорусі. Я думаю: американці почнуть їх зараз захищати. Нічого подібного. Гроші застеляють очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають. Ось єдина розгадка. І у нас таких людей чимало», – сказав президент Білорусі.

Імен цих затриманих Лукашенко не навів.

Президент Білорусі також попросив силовиків «співпрацювати з населенням для виявлення підозрілих осіб» і «запобігти дестабілізації ситуації в країні».

«Ми навіть не знаємо, хто вони. Чи це американці з НАТО, чи хтось з України тисне на нас, чи східні брати нас так люблять – ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні очікувати зла з будь-якого боку. Що, до речі, ми і робимо», – сказав Лукашенко, який претендує на новий термін після 26 років правління в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі затримали політтехнолога Віталія Шклярова. За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського. Сам Шкляров у червні в інтерв’ю Радіо Свобода заперечив, що є політтехнологом Тихановського.

Білорус Віталій Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях експрезидента США Барака Обами, сенатора Берні Сандерса, грузинської опозиції та російської телеведучої Ксенії Собчак.