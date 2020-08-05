Явка у перший день голосування в Білорусі становила майже 5%. Це більше, ніж на попередніх виборах

Центральна виборча комісія Білорусі 5 серпня оголосила явку в перший день дострокового голосування на президентських виборах. Ці дані перевищують ті, що були на попередніх виборах, і складають 4,98%, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

На президентських виборах 2015 року ЦВК оголосила, що явка у перший день дострокового голосування становила 4,49%, на виборах 2010 року – 3,6%.

Незалежні спостерігачі, правозахисники й опозиційні політики закликають не голосувати достроково, заявляючи, що в такому разі простіше підробити результати.