Росію не запросили спостерігати за виборами в Білорусі – ЦВК

Центральна виборча комісія Росії не отримувала традиційного офіційного запрошення від виборчкому Білорусі для участі в спостереженні за виборами президента Білорусі, повідомила голова російської ЦВК Елла Памфілова.

За словами Памфілової, які цитує російське державне агентство ТАСС, ще однією причиною, за якою спостерігачі з Росії не поїдуть у Білорусь, є ризик зараження коронавірусним захворюванням COVID-19.

«ЦВК Росії не вважає за можливе направити до Білорусі своїх представників і в складі спостережної місії СНД, беручи до уваги, м’яко кажучи, вельми специфічне ставлення керівництва Білорусі до коронавірусної пандемії. Я, як керівник Центральної виборчої комісії Росії, не маю права ставити під загрозу здоров’я і особисту безпеку своїх колег», – сказала Памфілова.

У Білорусі 4 серпня, за п’ять днів до офіційної дати виборів президента країни, почалося дострокове голосування. Того ж дня чинний президент Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі вже 26 років, виступив зі щорічним зверненням до народу.

Нинішня передвиборна кампанія – одна з найбільш напружених у країні за багато років. Білоруська опозиція критикує дострокове голосування, стверджуючи, що в його ході можливі масштабні фальсифікації.

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вибори в історії незалежної Білорусі Відбудуться 9 серпня 2020 року;

2020 року; ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;

14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти. Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.

Головного опозиційного політика Миколу Статкевича , як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;

, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів; 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;

керує країною беззмінно вже майже 26 років; Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).



