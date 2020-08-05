На виборчих дільницях у Білорусі масово затримують незалежних спостерігачів

У Білорусі 5 серпня завершується другий день дострокового голосування на президентських виборах. На виборчих дільницях масово затримують незалежних спостерігачів, повідомляє телеканал «Настоящее время». Члени дільничних комісій викликають міліцію нібито через те, що спостерігачі заважають роботі, повідомляють «Правозахисники за чесні вибори».

Зокрема, в Мінську затримували двох спостерігачів, у Вітебську – чотирьох, у Смолевичах – одного.

Незалежні спостерігачі не лише не допускаються на виборчі дільниці, їм часто навіть не дають увійти в будівлі, де розташовані ці виборчі дільниці, йдеться в звіті кампанії «Право вибору-2020». Зокрема, 42 спостерігачам від «Права вибору», яким вдалося потрапити на дільниці 4 серпня, перешкоджали і огшолошували попередження без будь-яких підстав.

У перший день дострокового голосування, 4 серпня, були затримані щонайменше троє незалежних спостерігачів.