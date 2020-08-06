Лукашенко розповів, за яких умов Білорусь видасть «вагнерівців» Україні

Білорусь видасть Україні затриманих бойовиків російської так званої «приватної військової компанії Вагнера», якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, яке вийшло в ефір 6 серпня на його YouTube-каналі.

«Навіть такого питання ніколи у мене не стояло. І стояти, думаю, не буде. У нас є міжнародні угоди з Росією та Україною. Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті… Ніхто нікого не видає, поки не встановлять провини», – сказав Лукашенко.

Він наголосив, що країна, яка робить запит на екстрадицію підозрюваних, «має довести провину цих людей: що цей вбив цього, що стріляли і так далі, і таке інше».

Україна звернулася до Білорусі з запитом про арешт і видачу 28 із 33 затриманих там підозрюваних бойовиків приватної російської військової компанії «Вагнера», які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на сході України у складі російських гібридних сил. Про це 31 липня повідомили в Офісі генерального прокурора України.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію у «брудних намірах». Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук іще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них, вихідці з України, головно з Донецької і Луганської областей, також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, нині в ОГП заявили про дев’ятьох). Центр «Миротворець», який, зокрема, документує дані про учасників російських незаконних збройних формувань на українському Донбасі, раніше реєстрував 24 із затриманих нині в Білорусі як учасників таких формувань у різні часи (нині в ОГП говорять, що таких серед затриманих 28).