Свідчення затриманих у Білорусі бойовиків є суперечливими – керівник слідчої групи

Свідчення затриманих під Мінськом російських бойовиків є суперечливими, заявив керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов 31 липня на телеканалі ОНТ.

За його словами, допитані всі 33 людини. 11 осіб сказали, що планували летіти з Білорусі до Венесуели, 15 – у Туреччину, двоє – на Кубу, один – у Сирію. Одна людина, за словами слідчого, не знала, куди летить. Троє від свідчень відмовилися відмовилися.

«Звісно ж сумнівно, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт у країни різних континентів», – підкреслив Агафонов.

Слідчий підтвердив, що росіяни мали на руках квитки в Стамбул на 25 липня. Однак, за словами Агафонова, летіти вони туди не збиралися, а наявність квитків свідчить про організацію алібі.

Агафонов повідомив, що група росіян була організована і управлялася за військовими стандартами.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав усе це «надзвичайною подією», зібрав Раду безпеки країни і звинуватив Росію у «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук іще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них, вихідці з України, головно з Донецької і Луганської областей, також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, нині в ОГП заявили про дев’ятьох).

Центр «Миротворець», який, зокрема, документує дані про учасників російських незаконних збройних формувань на українському Донбасі, раніше реєстрував 24 із затриманих нині в Білорусі як учасників таких формувань у різні часи (нині в ОГП говорять, що таких серед затриманих 28).