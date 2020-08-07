Путін і Лукашенко поговорили про затримання бойовиків, вибори в Білорусі і розвиток «братніх відносин»

Президенти Росії й Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко 7 серпня провели телефонну розмову, в якій йшлося про майбутні білоруські вибори, затримання російських бойовиків під Мінськом і «подальший розвиток братніх білорусько-російських відносин».

Як повідомила пресслужба білоруського президента, розмова відбулася за ініціативою Путіна.

«Предметно глави держав обговорили хід виборчої кампанії в Білорусі. Володимир Путін, зокрема, наголосив на важливості подальшого розвитку братніх білорусько-російських відносин і необхідності протистояти негативним тенденціям і процесам третіх сил, які можуть призвести до їх погіршення», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Кремля повідомили, що «проведено обмін думками у зв’язку з недавнім затриманням на території Білорусі 33 російських громадян. Висловлена впевненість, що ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн».

Напередодні заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російсько-білоруські відносини стали «дрібною розмінною монетою» в ході виборчої кампанії в Білорусі, а наслідки погіршення відносин Москви і Мінська, за його словами, будуть сумними.

Заява пролунала за кілька днів до проведення в Білорусі президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, що править вже 26 років, прагне переобрання.

Лукашенко розкритикував Росію після того, як у кінці минулого місяця білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».