Медведєв попередив Білорусь про «сумні наслідки» погіршення відносин із Москвою

Російсько-білоруські відносини стали «дрібною розмінною монетою» в ході виборчої кампанії в Білорусі, а наслідки погіршення відносин Москви і Мінська будуть сумними, заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

«Ми, звичайно, не можемо не бачити, що сьогодні російсько-білоруські відносини, я навіть більше скажу, Союзна держава, інтеграція стали дрібною розмінною монетою в ході виборчої кампанії. Причому, що б там не було, що б не відбувалося, неможливо звільнитися від думки, що різні казуси, які відбуваються, це частина досить нескладної політичної технології: виліпити образ ворога, і за допомогою образу ворога домогтися політичного результату… І ось це викликає не тільки почуття образи. Це дуже сумно. І наслідки цього будуть сумні», – сказав 5 серпня Медведєв, який раніше був президентом і прем’єр-міністром Росії.

Заява пролунала за кілька днів до проведення в Білорусі президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, що править вже 26 років, прагне переобрання.

Лукашенко розкритикував Росію після того, як у кінці минулого місяця білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».

За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».