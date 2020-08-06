Медведєв попередив Білорусь про «сумні наслідки» погіршення відносин із Москвою

Російсько-білоруські відносини стали «дрібною розмінною монетою» в ході виборчої кампанії в Білорусі, а наслідки погіршення відносин Москви і Мінська будуть сумними, заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.
«Ми, звичайно, не можемо не бачити, що сьогодні російсько-білоруські відносини, я навіть більше скажу, Союзна держава, інтеграція стали дрібною розмінною монетою в ході виборчої кампанії. Причому, що б там не було, що б не відбувалося, неможливо звільнитися від думки, що різні казуси, які відбуваються, це частина досить нескладної політичної технології: виліпити образ ворога, і за допомогою образу ворога домогтися політичного результату… І ось це викликає не тільки почуття образи. Це дуже сумно. І наслідки цього будуть сумні», – сказав 5 серпня Медведєв, який раніше був президентом і прем’єр-міністром Росії.
Заява пролунала за кілька днів до проведення в Білорусі президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, що править вже 26 років, прагне переобрання.
Лукашенко розкритикував Росію після того, як у кінці минулого місяця білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера».
За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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