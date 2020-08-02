Росія готує Донбаський сценарій для Лукашенка?

Вибори президента Білорусі: Лукашенко, Путін, ПВК Вагнера, протести. Переворот в Білорусі готували бойовики з Донбасу? Чому закритий кордон між «ДНР» і «ЛНР»? Життя людей у прикордонних районах. Війна України та Росії. Нове озброєння російської армії знищено на Донбасі. Українська армія на передовій під час перемир'я. Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.