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02 серпня 2020, Київ 19:33
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Росія готує Донбаський сценарій для Лукашенка?

Росія готує Донбаський сценарій для Лукашенка?
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Росія готує Донбаський сценарій для Лукашенка?

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Вибори президента Білорусі: Лукашенко, Путін, ПВК Вагнера, протести. Переворот в Білорусі готували бойовики з Донбасу? Чому закритий кордон між «ДНР» і «ЛНР»? Життя людей у прикордонних районах. Війна України та Росії. Нове озброєння російської армії знищено на Донбасі. Українська армія на передовій під час перемир'я. Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.

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