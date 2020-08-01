Лукашенко заявив, що Росія намагалася приховати відправку «вагнерівців» у Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в намаганні приховати відправку до Білорусі 200 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». Як передає білоруська державна агенція БЕЛТА, про це Лукашенко сказав, коли заслухав у суботу доповідь голови КДБ і керівника Слідчого комітету Білорусі.

«Вони («вагнерівці» – ред.), звичайно, винні, але не настільки, щоб стосовно них ухвалювати якісь жорсткі заходи. Це солдати. Їм наказали – вони пішли. Розбиратися треба з тими, хто наказував, хто їх сюди посилав... Молодці, що з’ясували, що це перша група. Я так розумію, це тільки перша група зі 180 чи 200 осіб, яка планувалася до перекидання в Білорусь. І до того ж, коли я це говорю (я прочитав доповідь), це точні дані сьогодні. І спроба там зараз приховати «хвіст» в Росії і сказати, що ось мало не вони з нами погодили приїзд цієї групи, це повна нісенітниця», – сказав Лукашенко.

Він заявив, що ситуація викликає «серйозні підозри» про те, «які цілі собі група планувала».

Лукашенко заявив, що «замовкнули старші брати».

«Уже не кричать, що вони посилали цих хлопців в Стамбул. Ніякого Стамбула не було і бути не могло, як виявилося при перевірці. Ясно, що у цієї групи були інші цілі», – додав він.

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко рініше назвав усе це «надзвичайною подією» і звинуватив Росію у «брудних намірах».

Секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков 30 липня повідомив, що на території країни триває пошук іще близько 200 бойовиків. Росія такі версії білоруської сторони заперечує.

Усі затримані мали російські паспорти. Дехто з них, вихідці з України, головно з Донецької і Луганської областей, також є українськими громадянами (раніше називали сім прізвищ, нині в ОГП заявили про дев’ятьох).

31 липня керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов заявив, що свідчення затриманих під Мінськом російських бойовиків є суперечливими. Слідчий підтвердив, що росіяни мали на руках квитки в Стамбул на 25 липня. Однак, за словами Агафонова, летіти вони туди не збиралися, а наявність квитків свідчить про організацію алібі.

Центр «Миротворець», який, зокрема, документує дані про учасників російських незаконних збройних формувань на українському Донбасі, раніше реєстрував 24 із затриманих нині в Білорусі як учасників таких формувань у різні часи (нині в ОГП говорять, що таких серед затриманих 28).