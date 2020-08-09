У Білорусі повідомляють про перебої з інтернетом

В основний день голосування на президентських виборах в Білорусі, 9 серпня, користувачі повідомляють про проблеми з інтернетом.

Кореспондент телеканалу «Настоящее время» в Мінську зміг поговорити з редакцією тільки телефоном – мобільний інтернет не працює.

Кілька експертів, з якими спробував зв’язатися телеканал, не змогли вийти на зв’язок через перебої в роботі домашнього проводового інтернету.

Видання Onliner повідомляє, що не працюють багато популярних VPN-сервісів, в деяких магазинах з’явилися оголошення про можливі технічні збої в роботі терміналів.

Кореспонденти «Медіазони» в Білорусі розповіли про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету в операторів ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».

Проблеми зі зв’язком прокоментував заступник гендиректора компанії «Белтелеком» із технічних питань Вадим Шайбаков, заявивши про «перевантаження каналів через іноземний трафік».

«На даний час ми спостерігаємо перебої з доступом до деяких ресурсів і перевантаження каналів через іноземний трафік у значній кількості. Поки не можемо визначити, чи генерують його люди, чи машини, – зараз працюємо над цим», – цитує Шайбакова Onliner.

9 серпня в Білорусі відбуваються вибори президента, на яких чинний голова держави Олександр Лукашенко балотується на новий термін після 26 років правління.

Виборча кампанія супроводжувалася протестами і переслідуванням представників опозиції.