У Білорусі повідомляють про перебої з інтернетом

В основний день голосування на президентських виборах в Білорусі, 9 серпня, користувачі повідомляють про проблеми з інтернетом.
Кореспондент телеканалу «Настоящее время» в Мінську зміг поговорити з редакцією тільки телефоном – мобільний інтернет не працює.
Кілька експертів, з якими спробував зв’язатися телеканал, не змогли вийти на зв’язок через перебої в роботі домашнього проводового інтернету.
Видання Onliner повідомляє, що не працюють багато популярних VPN-сервісів, в деяких магазинах з’явилися оголошення про можливі технічні збої в роботі терміналів.
Кореспонденти «Медіазони» в Білорусі розповіли про перебої в роботі мобільного та проводового інтернету в операторів ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».
Проблеми зі зв’язком прокоментував заступник гендиректора компанії «Белтелеком» із технічних питань Вадим Шайбаков, заявивши про «перевантаження каналів через іноземний трафік».
«На даний час ми спостерігаємо перебої з доступом до деяких ресурсів і перевантаження каналів через іноземний трафік у значній кількості. Поки не можемо визначити, чи генерують його люди, чи машини, – зараз працюємо над цим», – цитує Шайбакова Onliner.
9 серпня в Білорусі відбуваються вибори президента, на яких чинний голова держави Олександр Лукашенко балотується на новий термін після 26 років правління.
Виборча кампанія супроводжувалася протестами і переслідуванням представників опозиції.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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