Голова ЦВК Білорусі: на виборчих дільницях можуть запровадити пропускний режим

Голова Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина попередила, що на виборчих дільницях можуть запровадити пропускний режим, якщо ввечері голосувати на виборах президента прийде занадто багато виборців.

Раніше представники штабу кандидата в президенти Світлани Тихановської пропонували своїм виборцям приходити на дільниці у вечірні години 9 серпня, щоб таким чином запобігти можливим вкиданням і фальсифікаціям.

«Хотіла б звернутися до виборців, щоб вони не тягнули, щоб вони приходили на дільниці все-таки в основному в ранкові або денні години. Бо в вечірні години принаймні опоненти влади обіцяють скупчення людей. Це означає, що у виборчих комісіях дільничних буде встановлений пропускний режим, буде запускатися тільки та кількість виборців, скільки членів комісії видають виборчі бюлетені. А їх увечері буде менше, в силу того, що частина поїде з переносними скриньками забезпечувати голосування на дому», – сказала Єрмошина в ефірі телеканалу «Білорусь-1».

Раніше ЦВК оголосила, що достроково на виборах президента Білорусі проголосували 41,7% виборців.

У той же час незалежні спостерігачі в різних містах говорять про низьку явку на достроковому голосуванні та вважають, що офіційні цифри завищені.