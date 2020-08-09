Дружина екскандидата у президенти Білорусі виїхала з країни вслід за ним – ЗМІ

Дружина колишнього кандидата в президенти Білорусі, опонента Олександра Лукашенка Валерія Цепкала виїхала з країни, побоюючись кримінального переслідування, повідомили російські ЗМІ.
Зокрема, як повідомив російський «Інтерфакс» із посиланням на джерело в оточенні Цепкала, вчорашнє короткострокове затримання керівника штабу екскандидата Віктора Бабарика Марії Колесникової сталося помилково, бо «хотіли затримати Вероніку Цепкало».
За повідомленнями, Вероніка Цепкало зараз перебуває в Москві. Коли саме вона перетнула кордон – не повідомляється.
Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Після цього він виїхав з країни, але його дружина Вероніка залишалася там і брала участь у передвиборних заходах іншого опозиційного кандидата в президенти – Світлани Тихановської.
Сам Цепкало з дітьми виїхав із Білорусі 24 липня – спочатку до Москви, потім до Києва і Варшави, щоб організувати «тур» із зустрічами з білоруською діаспорою.
Штаб Віктора Бабарика (який, як і штаб Цепкала, підтримував Тихановську) підтвердив, що Вероніка Цепкало поїхала з Мінська.
У Білорусі 9 серпня – основний день виборів президента країни. Центральна виборча комісія вже визнала вибори такими, що відбулися, бо явка на них, з урахуванням дострокового голосування, перевищила 50%.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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