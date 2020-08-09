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09 серпня 2020, Київ 15:16
Новини | Міжнародні

Дружина екскандидата у президенти Білорусі виїхала з країни вслід за ним – ЗМІ

За повідомленнями, Вероніка Цепкало зараз перебуває в Москві

Дружина колишнього кандидата в президенти Білорусі, опонента Олександра Лукашенка Валерія Цепкала виїхала з країни, побоюючись кримінального переслідування, повідомили російські ЗМІ.

Зокрема, як повідомив російський «Інтерфакс» із посиланням на джерело в оточенні Цепкала, вчорашнє короткострокове затримання керівника штабу екскандидата Віктора Бабарика Марії Колесникової сталося помилково, бо «хотіли затримати Вероніку Цепкало».

За повідомленнями, Вероніка Цепкало зараз перебуває в Москві. Коли саме вона перетнула кордон – не повідомляється.

Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Після цього він виїхав з країни, але його дружина Вероніка залишалася там і брала участь у передвиборних заходах іншого опозиційного кандидата в президенти – Світлани Тихановської.

Сам Цепкало з дітьми виїхав із Білорусі 24 липня – спочатку до Москви, потім до Києва і Варшави, щоб організувати «тур» із зустрічами з білоруською діаспорою.

Штаб Віктора Бабарика (який, як і штаб Цепкала, підтримував Тихановську) підтвердив, що Вероніка Цепкало поїхала з Мінська.

У Білорусі 9 серпня – основний день виборів президента країни. Центральна виборча комісія вже визнала вибори такими, що відбулися, бо явка на них, з урахуванням дострокового голосування, перевищила 50%.

Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів

  • Шості вибори в історії незалежної Білорусі
  • Відбудуться 9 серпня 2020 року;
  • ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
  • 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
Зліва направо: Андрій Дмитрієв, Ганна Конопацька, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Сергій Черечень
  • Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
Віктор Бабарико (зліва) та Валерій Цепкало
  • З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
  • Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
  • 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
  • Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).

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