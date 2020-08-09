Дружина екскандидата у президенти Білорусі виїхала з країни вслід за ним – ЗМІ

Дружина колишнього кандидата в президенти Білорусі, опонента Олександра Лукашенка Валерія Цепкала виїхала з країни, побоюючись кримінального переслідування, повідомили російські ЗМІ.

Зокрема, як повідомив російський «Інтерфакс» із посиланням на джерело в оточенні Цепкала, вчорашнє короткострокове затримання керівника штабу екскандидата Віктора Бабарика Марії Колесникової сталося помилково, бо «хотіли затримати Вероніку Цепкало».

За повідомленнями, Вероніка Цепкало зараз перебуває в Москві. Коли саме вона перетнула кордон – не повідомляється.

Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі. Після цього він виїхав з країни, але його дружина Вероніка залишалася там і брала участь у передвиборних заходах іншого опозиційного кандидата в президенти – Світлани Тихановської.

Сам Цепкало з дітьми виїхав із Білорусі 24 липня – спочатку до Москви, потім до Києва і Варшави, щоб організувати «тур» із зустрічами з білоруською діаспорою.

Штаб Віктора Бабарика (який, як і штаб Цепкала, підтримував Тихановську) підтвердив, що Вероніка Цепкало поїхала з Мінська.

У Білорусі 9 серпня – основний день виборів президента країни. Центральна виборча комісія вже визнала вибори такими, що відбулися, бо явка на них, з урахуванням дострокового голосування, перевищила 50%.