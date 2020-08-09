Біля посольства Білорусі в Москві вишикувалася кілометрова черга, щоб проголосувати на виборах, повідомляє Російська служба Радіо Свобода.

Крім того, довгі черги зафіксовані біля консульства Білорусі в Санкт-Петербурзі.