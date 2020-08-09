Білорусь: у центрі Мінська відбулися сутички, десятки затриманих

У центрі столиці Білорусі Мінська відбулися сутички, десятки людей затримані, повідомляє кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода.

На протест через результати виборів вийшли принаймні кілька сотень людей.

Видання Tut.by пише, що біля Стели на проспекті Переможців зібралася більш як тисяча людей. Силовики почали відтісняти їх з проїжджої частини.

За даними держаного екзит-полу, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).

У шостих виборах президента в історії незалежної Білорусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.