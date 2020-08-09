ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня

Центральна виборча комісія Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня, заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу «Білорусь-1».

«Я сподіваюся, що завтра ми оголосимо попередні підсумки… У п'ятницю, я сподіваюся, ми підведемо підсумки виборів», – заявила Єрмошина.

За даними екзит-полів, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).

У шостих виборах президента в історії незалежної Білоусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.