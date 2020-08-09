Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 серпня 2020, Київ 22:56
Новини | Міжнародні

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня

За даними екзит-полів, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів

Центральна виборча комісія Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня, заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу «Білорусь-1».

«Я сподіваюся, що завтра ми оголосимо попередні підсумки… У п'ятницю, я сподіваюся, ми підведемо підсумки виборів», – заявила Єрмошина.

  • За даними екзит-полів, на виборах переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. 65-річний політик здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%).
  • У шостих виборах президента в історії незалежної Білоусі брали участь п’ять кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

  • При цьому 14 липня Центральна виборча комісія Білорусі відмовилася зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика ​та Валерія Цепкала, яких називали найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка. Це викликало протести.
  • Виборча кампанія супроводжувалася масовими затриманнями. За даними білоруського правозахисного центру «Вясна», з 6 травня до 5 серпня правоохоронці затримали 1 362 людини.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG