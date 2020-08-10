Правозахисники: у Мінську загинув один з учасників протесту

У столиці Білорусі Мінську загинув один з учасників антиурядового протесту, повідомив правозахисний центр «Весна».

За даними правозахисників, у ніч на 10 серпня чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям, після наїзду спецтехніки на проспекті Переможців.

За даними «Весни», у мінських лікарнях залишаються десятки постраждалих учасників акції. Правозахисники мають інформацію, що два відділення військового шпиталю зайняті пораненими.

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

Результати виборів викликали протести в білоруських містах. За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.