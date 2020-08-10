Зеленський: Білорусь повинна дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів

Білорусь повинна дотримуватися загальновизнаних демократичних стандартів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи», – вважає Зеленський.

За його словами, білоруси проживають зараз непрості часи.

«Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає винятково із суспільної довіри», – заявив Зеленський.

Він закликав Білорусь «до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства».

«Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме», – зазначив Зеленський.

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