9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми офіційними даними, перемагає Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. Тисячі людей вирішили, що ці результати сфальсифіковані і вийшли на вулиці висловити свою незгоду з ними.
Під час стихійних протестних акцій після завершення голосування на виборах президента міліція затримала не менш як 140 людей, повідомили у фейсбуці правозахисники з центру «Весна». Вони зазначили, що затриманих може бути набагато більше. Сутички учасників протестів із силовиками тривали приблизно до третьої години ночі 10 серпня.
Під час стихійних протестних акцій після завершення голосування на виборах президента міліція затримала не менш як 140 людей, повідомили у фейсбуці правозахисники з центру «Весна». Вони зазначили, що затриманих може бути набагато більше. Сутички учасників протестів із силовиками тривали приблизно до третьої години ночі 10 серпня.
У МВС Білорусі поки не називають точну кількість затриманих. У МВС визнали використання водометів, світлошумових гранат, гумових куль і інших засобів для розгону демонстрантів.
Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі вже 26 років, не з'являвся на публіці і не робив ніяких заяв після ранку неділі, коли голосував і спілкувався з журналістами.
Судячи з кадрів з місця подій, деякі учасники акції зазнали серйозних травм. Точне число потерпілих поки невідоме. Поліція жорстко розігнала протестувальників. Ось як це було