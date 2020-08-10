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10 серпня 2020, Київ 12:43
Фотогалереї

Кров, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У Білорусі силовики жорстко розігнали протестувальників після виборів (фоторепортаж)

9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми офіційними даними, перемагає Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. Тисячі людей вирішили, що ці результати сфальсифіковані і вийшли на вулиці висловити свою незгоду з ними.

Під час стихійних протестних акцій після завершення голосування на виборах президента міліція затримала не менш як 140 людей, повідомили у фейсбуці правозахисники з центру «Весна». Вони зазначили, що затриманих може бути набагато більше. Сутички учасників протестів із силовиками тривали приблизно до третьої години ночі 10 серпня.

У МВС Білорусі поки не називають точну кількість затриманих. У МВС визнали використання водометів, світлошумових гранат, гумових куль і інших засобів для розгону демонстрантів.

Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі вже 26 років, не з'являвся на публіці і не робив ніяких заяв після ранку неділі, коли голосував і спілкувався з журналістами.

Судячи з кадрів з місця подій, деякі учасники акції зазнали серйозних травм. Точне число потерпілих поки невідоме. Поліція жорстко розігнала протестувальників. Ось як це було

На фото: демонстранти увечері 9 серпня в Мінську на проспекті Переможців. Влада ще вдень почала готуватися до можливих протестів у Мінську: в місто була введена військова техніка і додаткові загони ОМОНу. До закриття виборчих дільниць у столиці перекрили центральні вулиці і зачинили станції метро в центрі міста. Також в Мінську та інших містах Білорусі весь день виборів &laquo;глушили&raquo; інтернет &nbsp;
1 На фото: демонстранти увечері 9 серпня в Мінську на проспекті Переможців.

Влада ще вдень почала готуватися до можливих протестів у Мінську: в місто була введена військова техніка і додаткові загони ОМОНу. До закриття виборчих дільниць у столиці перекрили центральні вулиці і зачинили станції метро в центрі міста. Також в Мінську та інших містах Білорусі весь день виборів «глушили» інтернет
 
У Мінську зіткнення ОМОНу з протестувальниками почалися біля стели на проспекті Переможців. Там силовики використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, а також пригнали в цей район водомет
2 У Мінську зіткнення ОМОНу з протестувальниками почалися біля стели на проспекті Переможців. Там силовики використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, а також пригнали в цей район водомет
ОМОН біля стели атакував людей, використовуючи щити, і витісняв їх. &laquo;Все виглядає як справжня війна&raquo;, &ndash; розповідає журналістка &laquo;Белсату&raquo;, яка була на місці подій
3 ОМОН біля стели атакував людей, використовуючи щити, і витісняв їх. «Все виглядає як справжня війна», – розповідає журналістка «Белсату», яка була на місці подій
Який саме сльозогінний газ був застосований, невідомо. Що стосується світлошумових гранат, то їх було використано кілька десятків. Такі гранати можуть призвести до втрати слуху на 4-6 годин, а також поранити людину осколками
4 Який саме сльозогінний газ був застосований, невідомо. Що стосується світлошумових гранат, то їх було використано кілька десятків. Такі гранати можуть призвести до втрати слуху на 4-6 годин, а також поранити людину осколками
За оцінками білоруських медіа, на вулиці лише в столиці Білорусі вийшли близько 20 тисяч осіб. У МВС Білорусі заявили, що &laquo;контролюють&raquo; ситуацію, і оголосили, що &laquo;відбуваються затримання&raquo; протестувальників. Але скільки людей затримали, не повідомили
5 За оцінками білоруських медіа, на вулиці лише в столиці Білорусі вийшли близько 20 тисяч осіб. У МВС Білорусі заявили, що «контролюють» ситуацію, і оголосили, що «відбуваються затримання» протестувальників. Але скільки людей затримали, не повідомили
Після початку протестів у Мінську відімкнули вуличне освітлення. Протестувальники підсвічували собі дорогу екранами мобільних телефонів
6 Після початку протестів у Мінську відімкнули вуличне освітлення. Протестувальники підсвічували собі дорогу екранами мобільних телефонів
Частина протестувальників через деякий час перемістилася з проспекту Переможців в центр, на вулицю Неміга. Там їх також зустрів ОМОН та щитами спробував розігнати натовп
7 Частина протестувальників через деякий час перемістилася з проспекту Переможців в центр, на вулицю Неміга. Там їх також зустрів ОМОН та щитами спробував розігнати натовп
Протести також відбувалися на перехресті проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва. Там під час розгону були поранені кілька людей. У Мінській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відмовилися коментувати виклики на проспекти Переможців і Машерова, а також говорити що-небудь про постраждалих
8 Протести також відбувалися на перехресті проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва. Там під час розгону були поранені кілька людей. У Мінській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відмовилися коментувати виклики на проспекти Переможців і Машерова, а також говорити що-небудь про постраждалих
За повідомленнями деяких ЗМІ, натовп протестувальників на вулиці Немиті в центрі Мінська протаранив автозак: постраждали щонайменше дві людини (одна людина була у важкому стані). Правозахисний центр &laquo;Весна&raquo; повідомив,&nbsp;у ніч на 10 серпня чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям, після наїзду спецтехніки на проспекті Переможців.​
9 За повідомленнями деяких ЗМІ, натовп протестувальників на вулиці Немиті в центрі Мінська протаранив автозак: постраждали щонайменше дві людини (одна людина була у важкому стані).

Правозахисний центр «Весна» повідомив, у ніч на 10 серпня чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям, після наїзду спецтехніки на проспекті Переможців.​
На Кальварійській вулиці в Мінську силовики стріляли в людей гумовими кулями. Щонайменше трьох людей поранили, їх забрала швидка допомога
10 На Кальварійській вулиці в Мінську силовики стріляли в людей гумовими кулями. Щонайменше трьох людей поранили, їх забрала швидка допомога
На проспекті Машерова світлошумова граната потрапила в груди демонстранту Роману Зайцеву, його забрала &laquo;швидка&raquo;. Також був побитий фотограф Associated Press Мстислав Чернов: його також відвезли у лікарню
11 На проспекті Машерова світлошумова граната потрапила в груди демонстранту Роману Зайцеву, його забрала «швидка». Також був побитий фотограф Associated Press Мстислав Чернов: його також відвезли у лікарню
Протести відбувалися і в інших містах. У Бресті кореспонденти повідомили про сутичку протестувальників із силовиками. Скільки людей постраждало, поки невідомо
12 Протести відбувалися і в інших містах. У Бресті кореспонденти повідомили про сутичку протестувальників із силовиками. Скільки людей постраждало, поки невідомо
У Гомелі на вулиці також вийшли сотні людей, про поранених нічого не повідомляється
13 У Гомелі на вулиці також вийшли сотні людей, про поранених нічого не повідомляється
У Ліді, Барановичах, Жодіно та Могильові люди також вийшли на протести. У Могильові ОМОН витіснив демонстрантів з площі, відомо щонайменше про 20 затриманих
14 У Ліді, Барановичах, Жодіно та Могильові люди також вийшли на протести. У Могильові ОМОН витіснив демонстрантів з площі, відомо щонайменше про 20 затриманих
Кандидатка у президенти Світлана Тихановська закликала білоруських силовиків зупинити насильство на вулицях: &laquo;Я прошу всіх, хто зараз ухвалює рішення, і перш за все командирів спецпідрозділів: не треба застосовувати силу проти мирних громадян. У разі провокацій, будь ласка, використовуйте тільки співмірні і найнеобхідніші заходи. Зараз будь-яке силове протистояння &ndash; це безглуздо: ми не повинні відповідати насильством на мирний протест. Ми повинні берегти себе, берегти усіх білорусів. Ще раз прошу міліцію і війська пам&#39;ятати про те, що вони &ndash; частина народу. І ще раз прошу виборців: ніяких провокацій, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства&raquo;.
15 Кандидатка у президенти Світлана Тихановська закликала білоруських силовиків зупинити насильство на вулицях: «Я прошу всіх, хто зараз ухвалює рішення, і перш за все командирів спецпідрозділів: не треба застосовувати силу проти мирних громадян. У разі провокацій, будь ласка, використовуйте тільки співмірні і найнеобхідніші заходи. Зараз будь-яке силове протистояння – це безглуздо: ми не повинні відповідати насильством на мирний протест. Ми повинні берегти себе, берегти усіх білорусів. Ще раз прошу міліцію і війська пам'ятати про те, що вони – частина народу. І ще раз прошу виборців: ніяких провокацій, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства».

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