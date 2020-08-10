9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми офіційними даними, перемагає Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. Тисячі людей вирішили, що ці результати сфальсифіковані і вийшли на вулиці висловити свою незгоду з ними.Під час стихійних протестних акцій після завершення голосування на виборах президента міліція затримала не менш як 140 людей, повідомили у фейсбуці правозахисники з центру «Весна». Вони зазначили, що затриманих може бути набагато більше. Сутички учасників протестів із силовиками тривали приблизно до третьої години ночі 10 серпня.

У МВС Білорусі поки не називають точну кількість затриманих. У МВС визнали використання водометів, світлошумових гранат, гумових куль і інших засобів для розгону демонстрантів.

Олександр Лукашенко, який перебуває при владі в Білорусі вже 26 років, не з'являвся на публіці і не робив ніяких заяв після ранку неділі, коли голосував і спілкувався з журналістами.

Судячи з кадрів з місця подій, деякі учасники акції зазнали серйозних травм. Точне число потерпілих поки невідоме. Поліція жорстко розігнала протестувальників. Ось як це було