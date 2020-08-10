Вибори в Білорусі: Тихановська оскаржує результати

Кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оскаржує оголошені офіційні результати виборів, за якими перемагає чинний президент Олександр Лукашенко, повідомили агентствам представники кандидатки і Центральної виборчої комісії країни.

Як сказала прессекретарка Тихановської Анна Красуліна незалежному білоруському агентству Tut.by, кандидатка подала до ЦВК скаргу з вимогою здійснити повторний перерахунок голосів.

У скарзі мовиться, що через допущені порушення законодавства при підрахунку потрібен повторний підрахунок голосів із перевіркою правдивості даних про учасників голосування і автентичності бюлетенів і протоколів для голосування.

«У разі неможливості здійснення повторного підрахунку голосів вибори на певних дільницях мають бути визнані недійсними», – мовиться в скарзі, як її цитує агентство, з посиланням на статтю Виборчого кодексу Білорусі.

Також у скарзі перелічені порушення, що їх зафіксували незалежні спостерігачі.

Із іншого боку, про цю скаргу повідомило неназване джерело в ЦВК Білорусі російському державному агентству «ТАСС».

Раніше 10 серпня Центральна виборча комісія Білорусі дещо оновила попередні офіційні результати виборів президента країни, що відбулися 9 серпня. Тепер чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, за цими даними, має 80,08% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,09%, решта кандидатів здобули менш ніж по 2%, а 4,6% відсотка учасників виборів проголосували проти всіх. За цими ж офіційними даними, явка склала 84,27%, повідомляє білоруське державне агентство «БелТА»; сайт самої ЦВК, як і низка інших білоруських сайтів, досі недоступний.

Таким чином, зміни порівняно з даними, оголошеними вранці 10 серпня, відрізняються лише на десяті частки відсотка, і на ці частки нині поліпшився результат Тихановської і погіршився Лукашенка. Як заявляла вранці голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина, оголошені тоді дані ще будуть змінюватися, але зовсім незначно.

Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів. Опозиція заявляє, що її власні екзит-поли і альтернативні підрахунки свідчать про перемогу Тихановської. Сама Тихановська і її виборчий штаб вважають саме її переможницею виборів і готуються до нових протестів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів.

Правозахисники заявляли й про загибель одного демонстранта; в МВС це заперечують.

Чоловік, якого називали як імовірного загиблого, в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода й іншим ЗМІ розповів, що дійсно був сильно побитий, закривавлений і в момент, коли він потрапив у кадр, лежачи на землі, був непритомний, що могло спричинити думку про його смерть.

Тим часом правозахисники повідомляли і про іншого чоловіка, який потрапив під автомобіль силовиків і, ймовірно, міг загинути; про його долю нічого не відомо.