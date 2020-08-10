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10 серпня 2020, Київ 14:15
Новини | Політика

Лукашенко звинуватив «ляльководів» з-за кордону в протестах у Білорусі

Протести в Мінську, 9 серпня 2020 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив «ляльководів» з-за кордону в протестах у Білорусі, які спалахнули після оголошення попередніх результатів президентських виборів.

«По одній розмові ми бачимо ляльководів. Одна з ліній цих ляльководів – Чехія. Сьогодні вже з Чехії управляють нашим об'єднаним штабом, де, вибачте мене, сидять ці овечки, нічого не розуміючи, що від них хочуть... Вони продовжують насідати, продовжують вимагати: виводите людей на вулицю і ведіть переговори з владою про добровільну здачу влади», – сказав Лукашенко.

Кров, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У Білорусі силовики жорстко розігнали протестувальників після виборів (фоторепортаж)
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9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми офіційними даними, перемагає Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. Тисячі людей вирішили, що ці результати сфальсифіковані і вийшли на вулиці висловити свою незгоду з ними. Поліція жорстко розігнала протестувальників

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

Результати виборів викликали протести в білоруських містах. За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі.

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