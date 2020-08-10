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10 серпня 2020, Київ 14:18
Новини | Міжнародні

Президент Європейської ради про Білорусь: насилля – це не відповідь

Протести в Мінську, ніч на 10 серпня 2020 року

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав владу Білорусі дотримуватися прав людини.

«Насилля проти протестувальників – це не відповідь. Свобода слова, свобода зібрань, базові права людини мають бути збережені», – написав Мішель у Twitter.

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

Результати виборів викликали протести в білоруських містах. За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі.

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