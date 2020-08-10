Вибори в Білорусі: Лукашенко «перемагає» і придушує протести | Свобода Live

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. За попередніми підрахунками ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%. Вночі у Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ та затримала частину людей. Про підсумки виборів у Білорусі та протести говоримо у програмі Свобода Live. Оперативна інформація – у включеннях з Мінська.

Учасники програми:

Ігар Тишкевіч, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього;

Вадим Прокоп'єв, білоруський опозиціонер, ресторатор;

Валерій Калиновський, кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода.