Тихановська оголосила себе переможницею президентських виборів

Кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможницею виборів, що відбулися 9 серпня.

За словами Тихановської, її штаб має дані альтернативного підрахунку голосів, і її команда має намір «доводити всі порушення».

«Ми не визнаємо результати виборів. Ми бачили реальні протоколи. Закликаємо тих, хто вважає, що його голос вкрали, не мовчати», – сказала Тихановська.

Вона також зазначила, що готова зустрітися з Олександром Лукашенком.

Голова штабу Тихановської Марія Колесникова заявила, що в штабі готові до тривалого протесту.

За попередніми даними, оприлюдненими ЦВК Білорусі, на виборах президента Лукашенко набрав понад 80% голосів, а Тихановська – менш як 10%.

Уночі в Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про понад 140 затриманих, правоохоронці ще даних не подавали.