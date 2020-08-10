Путін привітав Лукашенка з перемогою

Президент Росії Володимир Путін привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка, повідомляє 10 серпня офіційний сайт російського лідера.

«Володимир Путін надіслав Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв’язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь», – ідеться в повідомленні.

Першим Лукашенка привітав голова Китаю Сі Цзіньпін, також вітання надіслав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 10 серпня закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі. Перед тим президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента республіки. Серед кандидатів – Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

У білоруському ЦВК заявили, що явка становила 84% (враховуючи дострокове голосування) і вибори визнані такими, що відбулися.

За попередніми офіційними даними, Лукашенко набирає понад 80% голосів, Тихановська – майже 10%.

Уночі в Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про понад 140 затриманих, правоохоронці ще даних не подавали.