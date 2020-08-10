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10 серпня 2020, Київ 12:43
Новини | Міжнародні

Путін привітав Лукашенка з перемогою

Президент Росії Володимир Рутін (п) і його білоруський колега Олександр Лукашенко, архівне фото, 2019 рік

Президент Росії Володимир Путін привітав свого білоруського колегу Олександра Лукашенка, повідомляє 10 серпня офіційний сайт російського лідера.

«Володимир Путін надіслав Олександру Лукашенку вітальну телеграму у зв’язку з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь», – ідеться в повідомленні.

Першим Лукашенка привітав голова Китаю Сі Цзіньпін, також вітання надіслав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 10 серпня закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі. Перед тим президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа виступили зі спільною заявою до білоруської влади після президентських виборів у Білорусі. У документі, розміщеному на сайтах обох політиків, вони закликали офіційний Мінськ «повністю визнати та дотримуватися демократичних стандартів» та відмовитись від насильства, поважати основні права людини та громадянина, включно з правами національних меншин та правом на свободу вираження поглядів.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента республіки. Серед кандидатів – Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень.

У білоруському ЦВК заявили, що явка становила 84% (враховуючи дострокове голосування) і вибори визнані такими, що відбулися.

За попередніми офіційними даними, Лукашенко набирає понад 80% голосів, Тихановська – майже 10%.

Уночі в Мінську почалися сутички протестувальників з силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про понад 140 затриманих, правоохоронці ще даних не подавали.

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