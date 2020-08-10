Білорусь: Тихановська попросила своїх виборців запобігати провокаціям

Кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська вночі 10 серпня зателефонувала до редакції інформаційного порталу TUT.by і попросила журналістів записати і опублікувати її звернення (станом на 6:50 за Києвом сайт TUT.by недоступний).

«Я хочу попросити міліцію і війська пам’ятати про те, що вони частина народу. Ще раз прошу виборців – жодних провокацій, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити», – сказала Тихановська.

Штаб Тихановської з посиланням на офіційні дані підсумкових протоколів дільничних комісій повідомив про її перемоги на 20 виборчих дільницях у Мінську і Мінському районі. «На окремих дільницях перевага над Олександром Лукашенком становить 5–6 разів», – твердить речниця Тихановської Анна Красуліна.

Водночавс за даними, оприлюдненими головою ЦВК Білорусі Лідією Ярмошиною вночі 10 серпня, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

За даними державного екзит-полу, оприлюдненого державним агентством «БЕЛТА», Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі. У повідомленні стверджується, що Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє – Анна Канопацька (2,3%).

Уночі 10 серпня в Мінську розпочалися сутички протестувальників із силовиками. Демонстранти вважають вибори сфальсифікованими. Затримання учасників протестів відбуваються і в інших містах країни.