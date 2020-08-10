На дільницях, де підрахували голоси, лідером є Лукашенко – голова ЦВК Білорусі

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані, повідомила вночі 10 серпня голова ЦВК Білорусі Лідія Ярмошина в ефірі телеканалу «Білорусь 1».

За її словами, рівень явки склав 84%. «Це ще не межа, тому що Мінськ буде уточнений, але він трохи зміниться, він буде більш як 80%», – сказала Ярмошина.

«Щодо лідерства, кілька міст і районів у багатьох регіонах повідомили. У Мінську це Ленінський район без приєднаних до нього іноземних дільниць. Вони повинні звітувати до 15:00. У Ленінському районі взяли участь понад 64% виборців. Майже 67% проголосували за Лукашенка, майже 15% – за Тихановську, а 8,5% – проти всіх на третьому місці», – заявила голова ЦВК.

Схожі дані – з результатом Лукашенка від 80% до 94% – Ярмошина оприлюднила з Брестської, Гомельської, Гродненської та Могилівської областей.

За даними державного екзит-полу, оприлюдненого державним агентством «БЕЛТА», Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі. У повідомленні стверджується, що Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє – Анна Канопацька (2,3%).

Уночі 10 серпня в Мінську розпочалися сутички протестувальників із силовиками, є повідомлення про поранених. Демонстранти вважають вибори сфальсифікованими. Затримання учасників протестів відбуваються і в інших містах країни.