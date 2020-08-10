«Белсат»: журналісти взяли коментар у чоловіка, якого вважали загиблим під час протестів у Мінську

Базований у Польщі білоруський телеканал «Белсат» заявляє, що його журналісти взяли коментар у Євгена Заїчкіна, якого вважали загиблим під час протестів у Мінську.

«Ми з братом й дівчиною йшли в бік стели, під’їхав мікроавтобус, звідти вискочили 5-6 бійців Загону міліції особливого призначення й почали затримувати всіх, застосовувати силу. Я коли зрозумів, що вони біжать за мною, став на коліна, підняв руки. І я бачу замах й удар дубинкою, перший удар в обличчя, одразу потекла кров. Після били по обличчю. Брата затримали. Що з ним – не знаю, вдома його немає. Мене затримали, був струс, викликали «швидку», – цитує «Белсат» Заїчкіна.

Згодом його відвезли до шпиталю. Там він розповів співробітнику міліції, що сталося. Заїчкін заявив, що потім попросив у лікаря піти додому. Той дозволив, оскільки немає переломів.

Раніше правозахисний центр «Весна» повідомив, що в Мінську загинув один з учасників антиурядового протесту. За даними правозахисників, у ніч на 10 серпня чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям, після наїзду спецтехніки на проспекті Переможців. У ЗМІ і соцмережах писали, що під колесами автозаку міг загинути Євген Заїчкін, подію ілюстрували цим фото:

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заперечило інформацію про загиблого.

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

Результати виборів викликали протести в білоруських містах. За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі.