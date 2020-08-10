У ЄС відреагували на президентські вибори в Білорусі

У Європейському союзі виступили з низкою заяв із приводу подій у Білорусі, де 9 серпня були проведені президентські вибори.

Вечір після виборів був затьмарений непропорційним і неприйнятним насильством держави щодо мирних учасників протестів, мовиться у спільній заяві віцепрезидента Європейської комісії, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля і єврокомісара з питань розширення ЄС Олівера Варгеї.

«Ми засуджуємо насильство і закликаємо негайно звільнити всіх затриманих минулої ночі. Влада Білорусі повинна забезпечити дотримання засадничого права на мирні зібрання», – мовиться в заяві.

Крім того, чільні посадовці Єврокомісії звернули увагу: «Білоруський народ, здійснивши безпрецедентну мобілізацію за вільні вибори і демократію, тепер очікує, що голоси будуть підраховані правильно. Важливо, щоб Центральна виборча комісія опублікувала результати, які відобразять вибір білоруського народу».

«Тільки дотримання прав людини, демократія і вільні й чесні вибори гарантуватимуть стабільність і суверенітет Білорусі. Ми будемо й далі уважно стежити за подіями, щоб оцінити, як далі формувати реакцію ЄС і відносини з Білоруссю у зв’язку з ситуацією», що розвивається», – заявили Боррель і Варгеї.

Президент Європейської комісії Урзула фон дер Лаєн відреагувала коротшою заявою у твітері. «Залякуванню і жорстоким репресіям проти мирних учасників протестів немає місця в Європі. Засадничі права в Білорусі мають бути дотримані», – наголосила вона.

«Закликаю владу Білорусі забезпечити, щоб голоси зі вчорашніх виборів були підраховані і оприлюднені правильно», – додала фон дер Лаєн.

Також президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «насильство проти учасників протестів у Білорусі – не відповідь». «Свобода слова, свобода зібрань, основні права людини мусять бути дотримані», – наголосив він у твітері.

На це ж звернув увагу і президент Європейського парламенту Давід Марія Сассолі. «Свобода висловлювання і протесту – засадничі принципи в Європі», – нагадав він у твітері.

«Насильство і репресії проти мирних демонстрантів у Білорусі неприйнятні і мають припинитися. Має бути забезпечений прозорий виборчий процес», – наголосив Сассолі.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,23% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Опозиція заявляє, що її власні екзит-поли і альтернативні підрахунки свідчать про перемогу Тихановської. Сама Тихановська і її виборчий штаб вважають саме її переможницею виборів і готуються до нових протестів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.