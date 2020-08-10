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10 серпня 2020, Київ 17:20
Відео

Протести у Білорусі: нічні сутички з силовиками (відео)

Протести у Білорусі: нічні сутички з силовиками (відео)
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Протести у Білорусі: нічні сутички з силовиками (відео)

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9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента. Вночі у Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Затримання відбувалися і в інших містах країни. Правозахисники кажуть про 140 затриманих і одного загиблого. В МВС Білорусі заявили про понад 3 000 затриманих і додали, що «людських жертв немає». Міністерство також стверджує, що мітингувальники нібито «запалювали феєрверки, розсипали шипи і цвяхи на проїжджій частині, будували барикади з мобільних турнікетів, демонтували тротуарну плитку і кидали її та інші предмети в правоохоронців». (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).

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