Чехія заперечує, що постачала до Білорусі світлошумові гранати

Чехія дотримується заборони на постачання світлошумових гранат до Білорусі, написав у своєму твітері міністр закордонних справ Томаш Петршічек. Таким чином він відповів на питання щодо ймовірного застосування проти протестувальників у Білорусі гранат чеського виробництва.

«Я не знаю, чи ці кадри справжні. Чехія дотримується ембарго на постачання таких матеріалів до Білорусі. Вже 10 років. Свою роль у цьому могли зіграти або перекупники, або йдеться про матеріали з раніших часів», – написав Петршічек у відповіді одному з дописувачів.

У соцмережах та медіа з’явилися світлини, зроблені в Мінську під час розгону мирних протестів 9 серпня. На них видно рік виробництва світлошумових гранат – 2012. Ембарго на постачання зброї до Білорусі Євросоюз запровадив у 2011 році.

Чеська компанія з виробництва таких гранат Zeveta Ammunition на запит білоруської служби Радіо Свобода відповіла, що ніколи не експортувала військові гранати до Білорусі.

«Ми також заперечуємо, що на фото – наша продукція зображена. На фотографії – очевидна чужа наліпка на виробі невідомого походження. Тому ми відкидаємо припущення про походження речі на цій фотографії та про можливу причетність до поширення чи створення гібридних загроз та дезінформації», – йдеться у відповіді компанії.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,23% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Опозиція заявляє, що її власні екзит-поли і альтернативні підрахунки свідчать про перемогу Тихановської. Сама Тихановська і її виборчий штаб вважають саме її переможницею виборів і готуються до нових протестів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.