На мітингу під посольством Білорусі в Україні затримали кількох людей, в тому числі Кольченка

Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За попередніми даними, загалом затримали шістьох людей. Як повідомили правоохоронці кореспондентові Радіо Свобода на місці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства‬.

Кольченка затримали після того, як до провулку, де перебували попередні затримані, намагалася проїхати автівка патрульних. Зчинилася сутичка, було пошкоджено авто поліції.

Під стінами посольства Білорусі в Україні 10 серпня кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти результатів виборів у Білорусі та затримання активістів у цій країні.

Наразі під посольством перебуває кілька десятків людей. Серед присутніх – громадяни Білорусі.

Перед акцією у соцмережах ширилися заклики долучитися до акції під посольством з вимогами до президента України Володимира Зеленського. Активісти вимагали в нього:

звернутилися з офіційною нотою про невизнання результатів виборів президента Республіки Білорусь

засудити вбивства і побиття білоруських громадян

звернутися до міжнародних організацій щодо невідкладної реакції на події, що відбуваються в Білорусі

запропонувати політичний притулок білорусам, які звернуться до Посольства України в Білорусі

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

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Результати виборів викликали протести в білоруських містах. За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі.