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10 серпня 2020, Київ 20:22
Новини | Суспільство

На мітингу під посольством Білорусі в Україні затримали кількох людей, в тому числі Кольченка

Олександр Кольченко (в центрі) під час затримання, Київ, 10 серпня 2020 року

Під час штовханини на акції під посольством Білорусі в Києві затримали колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка і ще кількох учасників, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За попередніми даними, загалом затримали шістьох людей. Як повідомили правоохоронці кореспондентові Радіо Свобода на місці, перші двоє затриманих намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства‬.

Кольченка затримали після того, як до провулку, де перебували попередні затримані, намагалася проїхати автівка патрульних. Зчинилася сутичка, було пошкоджено авто поліції.

Затримання одного з учасників мітингу
Затримання одного з учасників мітингу

Під стінами посольства Білорусі в Україні 10 серпня кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти результатів виборів у Білорусі та затримання активістів у цій країні.

Наразі під посольством перебуває кілька десятків людей. Серед присутніх – громадяни Білорусі.

Кров, світлошумові гранати і сльозогінний газ. У Білорусі силовики жорстко розігнали протестувальників після виборів (фоторепортаж)
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9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми офіційними даними, перемагає Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. Тисячі людей вирішили, що ці результати сфальсифіковані і вийшли на вулиці висловити свою незгоду з ними. Поліція жорстко розігнала протестувальників

Перед акцією у соцмережах ширилися заклики долучитися до акції під посольством з вимогами до президента України Володимира Зеленського. Активісти вимагали в нього:

  • звернутилися з офіційною нотою про невизнання результатів виборів президента Республіки Білорусь
  • засудити вбивства і побиття білоруських громадян
  • звернутися до міжнародних організацій щодо невідкладної реакції на події, що відбуваються в Білорусі
  • запропонувати політичний притулок білорусам, які звернуться до Посольства України в Білорусі

9 серпня відбулися вибори президента Білорусі. Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

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Результати виборів викликали протести в білоруських містах. За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав провести позачерговий саміт Європейської ради через події в Білорусі.

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