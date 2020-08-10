США застерігає уряд Білорусі від застосування сили, а Ґутерріш закликає «всі сторони» до діалогу

Сполучені Штати закликають білоруську владу не перешкоджати мирним зібранням та не застосовувати насильство проти протестувальників. Про це заявила речниця Білого дому Кейлі МаКенані 10 серпня.

«Суворі обмеження доступу кандидатів до виборів, заборона присутності незалежних місцевих спостерігачів, залякування кандидатів від опозиції та затримання мирних демонстрантів та журналістів спотворили процес. Ми закликаємо білоруський уряд поважати право на мирні зібрання та утриматися від застосування сили», – заявила МакЕнані.

Державний секретар США Майк Помпео у своїй заяві назвав вибори президента Білорусі такими, що «не були вільними і чесними».

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«Як друзі Білорусі, ми підтримуємо білоруську незалежність та суверенітет, а також прагнення білоруського народу до демократичного і процвітаючого майбутнього. Щоб досягнути цієї мети, уряд Білорусі повинен довести діями свою відданість демократичному процесу та повазі до прав людини», – йдеться в заяві голови Державного департаменту США.

Свою заяву озвучив також речник генерального секретаря Організації об’єднаних націй Антоніу Ґутерріша Стефан Дюжаррік. За його словами, генеральний секретар «із занепокоєнням» стежить за ситуацією в Білорусі. Водночас заява Ґутерріша адресована «всім сторонам» подій.

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«Генеральний секретар закликає білоруську владу проявити максимальну стриманість та забезпечити повну повагу до права на свободу висловлення поглядів, мирних зібрань і асоціацій. Він наголошує на важливості реалізації цих прав у мирному середовищі та відповідно до закону. Генеральний секретар закликає всі сторони уникати дій, які можуть посилити напругу, та вирішувати питання, що виникають, у дусі діалогу», – заявив Дюжаррік.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,08% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 10,09%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів 9 серпня. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.