Акція під посольством Білорусі: поліція склала адмінпротоколи на п’ятьох людей

Поліція Києва підтвердила затримання кількох учасників акції під посольством Білорусі 10 серпня. За повідомленням, на п’ятьох людей склали адміністративні протоколи за статтями про «злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського» та «дрібне хуліганство».

«Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушували правопорядок. На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та продовжували агресивно поводитись», – стверджують у правоохоронному органі.

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За даними поліції, п’ятьох людей затримали, доправили до Шевченківського управління поліції та склали на них аміністративні протоколи. Їм загрожують штрафи, виправні роботи або адміністративний арешт.

Вдень 10 серпня під посольством Білорусі в Києві зібралося кілька десятків людей. Під час штовханини на акції поліцейські затримали кількох людей, в тому числі колишнього політв’язня, кримчанина Олександра Кольченка.

Учасники акції вийшли на підтримку протестувальників у Білорусі, які не погодилися з результатами виборів президента.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,08% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 10,09%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів 9 серпня. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.