В ОБСЄ і в ПАРЄ відгукнулися на події в Білорусі

В Організації з безпеки і співпраці в Європі і в Парламентській асамблеї Ради Європи відгукнулися на останні події в Білорусі, пов’язані з президентськими виборами 9 серпня і розгоном протестів після них.

Як заявили в Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, після залякувань і непропорційного застосування сили проти учасників протестів у Білорусі по тому, як з’явилися повідомлення про серйозні порушення в перебігу проведення виборів БДІПЛ закликає до діалогу і вимагає від влади утриматися від насильства і чесно й детально повідомити про результати виборів на всіх дільницях.

«Є свідчення про надмірне застосування поліцією сили по всій Білорусі проти переважно мирних протестів… Свобода мирних зібрань, як і свобода висловлювання – це засадничі права людини, визначально важливі для розвитку демократичних суспільств, і БДІПЛ закликає негайно і дієво розслідувати всі прояви жорстокості з боку поліції, а також звільнити всіх затриманих за участь у протестах, що тривають далі», – мовиться в заяві.

БДІПЛ, яке в ОБСЄ відповідає, зокрема, за спостереження за виборами в країнах-членах, також заявило, що шкодує через неможливість узяти участь у спостереженні за виборами в Білорусі після того, як влада країни не направила вчасного запрошення.

У заяві згадано й про числення повідомлення про порушення на різних стадіях виборчого процесу в Білорусі – при тому, що всі країни-члени ОБСЄ зобов’язувалися проводити справді демократичні вибори і дотримувати права на свободу мирних зібрань.

«БДІПЛ продовжує стежити за подіями в Білорусі і закликає до діалогу, і при цьому залишається твердо на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини. БДІПЛ готове допомагати владі країни здійснювати нагальні реформи, необхідні для того, щоб привести закони і правозастосування в країні у відповідність до міжнародних стандартів і зобов’язань у галузі прав людини», – заявили у БДІПЛ ОБСЄ.

На ситуацію в Білорусі відгукнулося й нинішнє головування в ОБСЄ Албанії. «Із занепокоєнням стежимо за подіями в Білорусі після недільних президентських виборів. Закликаємо до максимальної стриманості і відповідальності в такий критичний час і наголошуємо на важливості дотримання прав людини і засадничих свобод», – мовиться в короткій заяві у твітері.

А в Парламентській асамблеї Ради Європи на це становище зреагував її президент Рік Дамс.

Як мовиться в його заяві, він глибоко шкодує, що президентські вибори в Білорусі були далеко не вільними і чесними.

Навівши низку повідомлень про порушення напередодні дня голосування, Дамс додав, що події вечора 9 серпня, коли силовики застосували силу і затримували демонстрантів, поглибили ці занепокоєння.

Президент ПАРЄ закликав владу Білорусі до максимальної стриманості і забезпечення неухильного дотримання засадничих прав і свобод людини відповідно до міжнародних зобов’язань країни. «Свобода висловлювання і мирного зібрання – важлива засада демократичних суспільств і необхідна умова для плюралістичного і демократичного мирного процесу», – додав він.

При цьому Рік Дамс наголосив: «Я особливо вітаю відвагу і рішучість білоруських жінок, які брали активну участь у політичних процесах як їхні лідери, активісти і активні виборці, незважаючи на сексистські зауваження, які лунали впродовж усієї кампанії». За його словами, такій зневажливій мові не місце в сучасній політиці.

Також Дамс пообіцяв, що ПАРЄ буде уважно стежити за становищем у Білорусі.

Раніше 10 серпня Центральна виборча комісія Білорусі дещо оновила попередні офіційні результати виборів президента країни, що відбулися 9 серпня. Тепер чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, за цими даними, має 80,08% голосів, його головна суперниця Світлана Тихановська – 10,09%, решта кандидатів здобули менш ніж по 2%, а 4,6% відсотка учасників виборів проголосували проти всіх. За цими ж офіційними даними, явка склала 84,27%, повідомило білоруське державне агентство «БелТА»; сайт самої ЦВК, як і низка інших білоруських сайтів, на той час іще був недоступний.

Таким чином, зміни порівняно з даними, оголошеними вранці 10 серпня, відрізняються лише на десяті частки відсотка, і на ці частки нині поліпшився результат Тихановської і погіршився Лукашенка. Як заявляла вранці голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина, оголошені тоді дані ще будуть змінюватися, але зовсім незначно.

Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів. Опозиція заявляє, що її власні екзит-поли і альтернативні підрахунки свідчать про перемогу Тихановської. Сама Тихановська і її виборчий штаб вважають саме її переможницею виборів і готуються до нових протестів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів.

Правозахисники заявляли й про загибель одного демонстранта; в МВС це заперечують.

Чоловік, якого називали як імовірного загиблого, в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода й іншим ЗМІ розповів, що дійсно був сильно побитий, закривавлений і в момент, коли він потрапив у кадр, лежачи на землі, був непритомний, що могло спричинити думку про його смерть.

Тим часом правозахисники повідомляли і про іншого чоловіка, який потрапив під автомобіль силовиків і, ймовірно, міг загинути; про його долю нічого не відомо.