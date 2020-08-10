«Влада має подумати як передати цю владу мирно. Тому що наразі у них єдиний спосіб – це насилля над людьми», – заявила на брифінгу кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська. Вона і її виборчий штаб вважають саме її переможницею президентських виборів, не визнають попередніх результатів, про які повідомляє ЦВК Білорусі, та вимагають перерахунку голосів. За офіційними даними, Олександр Лукашенко має близько 80 відсотків голосів виборців, а Світлана Тихановська – понад 10 відсотків. (Відео Reuters)