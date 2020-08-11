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11 серпня 2020, Київ 13:05
Відео

Друга ніч протестів у Мінську: сутички з ОМОНом та барикади (відео)

Друга ніч протестів у Мінську: сутички з ОМОНом та барикади (відео)
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Друга ніч протестів у Мінську: сутички з ОМОНом та барикади (відео)

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У білоруському Мінську вночі 11 серпня поблизу торговельного центру «Рига» зібралися кілька тисяч осіб. Протестувальники побудували на проїжджій частині дороги барикади зі сміттєвих баків, огорож та каміння. Кілька співробітників ОМОНу намагалися розігнати мітингувальників світлошумовими гранатами. Вдалося їм це тільки з другої спроби і за допомогою водометів. Також проти протестувальників застосовували сльозогінний газ. (Відео Білоруської служби Радіо Свобода).

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